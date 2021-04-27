Увидеть мир во всех красках: Лечение болезней глаз в офтальмологическом отделении Тверской городской больницы № 7

Советами делится заведующий офтальмологическим отделением Тверской городской больницы № 7 Олег Качан Фото: Виктория ТУШКОВА

Глаза, пожалуй, самый важный орган чувств для современного человека: мы живём в мире гаджетов, новостных лент и мессенджеров, присылающих тонны сообщений. И глаза нужно беречь, хотя вспоминаем мы об этом обычно в последний момент. Оно и понятно: больной зуб игнорировать нельзя, а если что-то не то с глазами, можно и потерпеть. На крайний случай - поесть черники, которая, как известно, для зрения полезна.

Здоровье глаз такого равнодушия часто не прощает. Казалось бы, совсем не серьёзное ухудшение зрения может грозить в будущем серьёзными проблемами, вплоть до слепоты. О том, как сохранить здоровье глаз, мы поговорили с заведующим офтальмологическим отделением Тверской городской больницы № 7, врачом-офтальмологом высшей категории Олегом Качаном.

Болезни глаз молодеют

- Раньше катаракта была болезнью людей пожилого возраста, сегодня нередко уже в 45 лет люди обращаются к нам с помутнением хрусталика, - говорит Олег Владимирович. - То же самое можно сказать и о дистрофии сетчатки. А это одна из основных причин слепоты в мире. Раньше она диагностировалась у людей 69-75 лет, сейчас приходят и 35-40-летние пациенты.

Тянуть с лечением во многих случаях нельзя. Катаракту, конечно, можно прооперировать и на поздней стадии, вернув себе зрение и полноценную жизнь. Но какой смысл тянуть? Человек с запущенной катарактой просто ничего не сможет видеть.

А вот глаукому или ту же дистрофию сетчатки необходимо начинать лечить, как только появились первые симптомы болезни. Равнодушие к своему здоровью в этом случае может закончиться необратимой слепотой.

Я стал хуже видеть!

Если вы заметили за собой такое, обращайтесь к врачу. Диагностику здоровья глаз лучше поручить проверенным специалистам.

- Офтальмологическое отделение Тверской городской больницы № 7 оснащено современной диагностической аппаратурой. Это аппаратура экспертного класса, - рассказывает завотделением. - В операционной имеются три микроскопа производства Германии и США, три хирургические системы (Германия и Япония), в том числе комбинированная система фако-витрео для проведения операций на переднем и заднем отрезках глаза, система для использования в хирургии при лечении отслоек сетчатки и глаукомы. Операционная полностью оснащена современными микрохирургическими инструментами и расходными материалами.

Фако-витрео системы - это современные аппараты, позволяющие проводить передовые хирургические манипуляции. Витреоэктомия - высокотехнологичная операция по удалению из глаза части или всего стекловидного тела, не повреждая при этом сетчатку. Такая операция бывает необходимой в случае некоторых травм, во время операции при катаракте или глаукоме, при проблемах с хрусталиком.

Катаракта: высокие технологии платно и по ОМС

Офтальмологическое отделение седьмой городской больницы имеет высокую хирургическую активность. Ежегодно там выполняется более 3000 операций.

- Мы производим лечение всех видов катаракт, - продолжает Олег Качан. - В том числе мы оперируем катаракты, осложнённые другой патологией, например, миопией высокой степени, сложным астигматизмом, глаукомой, диабетической ретинопатией, посттравматическими изменениями.

Эти операции осуществляются по полису ОМС, с имплантацией пациентам искусственных хрусталиков отечественного производства.

По желанию пациента ему поставят искусственный хрусталик класса «премиум». Такой хрусталик нужно будет купить самостоятельно. «Особенные» хрусталики необходимы, например, для коррекции астигматизма. Это также могут быть мультифокальные интраокулярные линзы (ИОЛ), при имплантации которых возможно получение качественного зрения как вдаль, так и на близком расстоянии.

Глаукома - не приговор

Как уже отмечал доктор, теперь проблема глаукомы может коснуться и человека вполне трудоспособного возраста. Это довольно коварное заболевание, которое какое-то время может протекать бессимптомно. Поэтому очень важно прийти к врачу, как только вы почувствовали первые изменения в зрении: появление радужных кругов перед глазами, затуманивание зрения, необоснованное слезотечение или болевые ощущения в глазах и за ними.

- Мы производим как оперативное, так и консервативное лечение пациентов с глаукомой. Это первичная, вторичная, неоваскулярная глаукома, - рассказывает Олег Качан. - Выполняем все виды оперативных вмешательств по поводу глаукомы, дренажную хирургию. При формах глаукомы, сопровождающихся болью, мы проводим органосохранные операции для устранения болевого синдрома. Если это необходимо, наши специалисты проведут комбинированное оперативное лечение по поводу катаракты и глаукомы одновременно.

К сожалению, пациенту бывает необходимо удалить глазное яблоко. В этом случае важно остаться уверенным в себе человеком, сохранить социальную активность. Поэтому в офтальмологическом отделении Тверской городской больницы № 7 делают операции с формированием культи под глазной протез.

Блефаропластика и другие операции на веках

Болезни глаз не исчерпываются только теми, что влияют на зрение. Случаются такие аномалии, как, например, заворот или выворот век, а также кисты век, халязионы (хронические воспаления края века), птеригиумы (наросты на конъюнктиве), ксантелазмы (плоские новообразования в виде бляшек). Все эти заболевания требуют грамотной диагностики и лечения (удаления). Такие операции также поводят в офтальмологии «семёрки».

Хирурги отделения профессионально выполняют и эстетическую операцию - блефаропластику.

- Блефаропластика чаще всего делается по желанию пациента из сугубо эстетических соображений: чтобы сделать взгляд более привлекательным, открытым, подтянуть веки. Но иногда она бывает необходима. Например, если сильно нависшее веко мешает хорошему зрению, - отмечает Олег Качан.

Плановые операции и госпитализация

Плановая госпитализация в отделение офтальмологии Тверской городской больницы № 7 осуществляется по направлению. Чтобы его получить, необходимо обратиться на консультацию в кабинет первичного приёма офтальмолога, где врач решит вопрос о необходимости оперативного вмешательства.

Запись на консультацию производится в поликлинике по месту жительства или в медицинской информационной системе «БАРС».

Пациенты, находящиеся в стационаре офтальмологического отделения, ежедневно осматриваются лечащими врачами на современном оборудовании.

Лицензия № ЛО-69-01-002160 от 3 апреля 2018 г.

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