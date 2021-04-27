Калининская АЭС представила уникальную «Атомную азбуку» для детей

«Атомная азбука»

Уникальное образовательное издание, разработанное специалистами Управления информации и общественных связей Калининской АЭС, представили 26 апреля 2021 г. в Удомельской центральной библиотеке. Мероприятие прошло в рамках XXVII Недели Тверской книги.

Яркая книга с красочными картинками привлечет внимание даже самого маленького ребенка, пробудив в нем интерес к чтению и атомной отрасли. Буква за буквой «Атомная Азбука» легко и наглядно рассказывает о самом важном в работе атомной электростанции, знакомит юных читателей с терминологией и процессом производства электроэнергии. Иллюстрировано издание рисунками участников детских творческих конкурсов Калининской АЭС.

Подспорьем для родителей станут и описанные в азбуке исторические факты, фотографии ученых, стоявших у истоков атомной промышленности, и даже ответ на вопрос, почему атомную станцию в Удомле назвали Калининской.

«Небольшая и при этом информативная «Атомная азбука» станет путеводителем по миру атомной энергетики для людей всех возрастов. Пролистав эту книгу от «А» до «Я» даже самые юные читатели смогут говорить об атомной станции со знанием дела», - отметила начальник Управления информации и общественных связей Калининской АЭС Юлия Смирнова.

В завершении мероприятия более трех десятков экземпляров «Атомной азбуки» были переданы в подарок библиотекам Удомельского городского округа.