Билайн предлагает делиться интернетом с близкими

Наиболее популярный тарифный план линейки в Твери – «Близкие люди -2»

«Близкие люди» - это тарифы, позволяющие подключать дополнительные номера. Абонентская плата списывается только с одного номера, а пользоваться услугами могут два или три номера в зависимости от тарифа.

Наиболее популярный тарифный план линейки в Твери – «Близкие люди -2». Он включает в себя 35 Гб мобильного интернета, которым можно пользоваться и в путешествии по России (за исключением Чукотского АО, республики Крым и г. Севастополя). При этом трафик не расходуется на социальные сети (Вконтакте, Instagram, Одноклассники и др.) и мессенджеры (WhatsApp, Viber и др.) – к ним абонент получает безлимитный доступ бесплатно. Пакет из 500 минут позволяет звонить на любые номера мобильных операторов России, а с безлимитными звонками на Билайн Вы останетесь на связи и после исчерпания пакета. Кроме того, можно бесплатно подключить «любимый номер»* любого мобильного оператора России и звонить на него, не расходуя основной пакет минут. Для тех, кто пользуется текстовыми сообщениями, тариф дополнен пакетом 300 SMS, которые можно отправлять абоненту любого сотового оператора любого региона России. Общение по SMS с абонентами Билайн тарифов «Близкие люди» безлимитно и не тратят основной пакет.

К тарифу «Близкие люди -2» можно подключить дополнительный номер** и делиться с ним пакетом мобильного интернета, а также безлимитно звонить друг другу. Главное – поддерживать положительный баланс на основном номере. Также есть возможность раздавать мобильный интернет по Wi-Fi на любые устройства бесплатно. А если пакета 35 Гб будет недостаточно, то можно подключить безлимитный интернет*** совершенно бесплатно!

«Абонентская плата по тарифу «Близкие люди-2» составляет 440 рублей в месяц. За эти деньги Вы получаете не только связь для себя, но и возможность раздавать интернет по Wi-Fi на дополнительные устройства. В преддверии дачного сезона это наиболее актуально. Чаще всего за городом нет домашнего интернета, а с нашим предложением можно обеспечить доступ в интернет своим родным и близким с помощью Wi-Fi, при этом не тратя дополнительных средств», - рассказывает директор Тверского отделения Билайн Станислав Лосев.

Предложение для физ. лиц — абонентов тарифного плана «Близкие люди-2» на территории РФ, кроме Респ. Крым и г. Севастополь, при технической возможности подключения. Подробнее о о стоимости, опциях, тарифах и условиях подключения — на beeline.ru

Вконтакте (12+), Instagram (12+), Одноклассники (12+), WhatsApp (12+), Viber (18+)

* При выборе номера «Билайн» в качестве любимого звонки всегда безлимитны, бесплатны и не расходуют пакет. При выборе в качестве любимого номера в сети другого мобильного оператора звонки не расходуют пакет, число минут в месяц по цене 0 руб/мин может быть ограничено. Условия действительны по 30.04.2021г. Подробности по ссылке

** Услуги «Дели всё» / «Дели гиги» платные.

Без расходования пакета интернета опция «Безлимитные мессенджеры» предоставляет доступ к ряду мессенджеров (в т. ч. голосовые и видеовызовы), опция «Безлимитные соцсети» — к ряду соцсетей (на отправку текстовых сообщений и просмотр новостной ленты) через официальные приложения. При переходе по внешним ссылкам расходуется основной пакет интернета. Опции действуют при нахождении в домашней сети и в поездках по России в сети «Билайн», кроме Чукотского АО, Республики Крым и г. Севастополь.

*** Безлимитный интернет в рамках услуги действует при нахождении в домашней сети, а также в поездках по России в сети Билайн, кроме Чукотского АО и Респ. Крым и г. Севастополь.