Коронавирус в Твери, последние новости на 26 апреля 2021: несчастный случай в ТЦ и 32 дорожных участка

Из торгового центра после падения с эскалатора госпитализировали подростка. Объявлен конкурс на ремонт 32 уличных участков дорог в Твери. Фото: VK/УВИДЕНО В ТВЕРИ (Тверской области)/ПТО/коллаж

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 26 апреля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 39570 случаев заражения COVID-19 (+70 за предыдущие сутки).

Выздоровели 37680 граждан (+78 за сутки).

Изолированы 1029 больных (-12).

Умерли 861 человек (+4 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12763 заболевших (+23 случая за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2780 (+5),

Ржев – 2181 (+3),

Вышневолоцкий городской округ – 2153 (+1),

Калининский район – 1632 (+4),

Торжок – 1602 (+1),

Кимры – 1565 (+1),

Бологовский район – 1020 (+1).

Графика: Яндекс

В Тверской области прививку от коронавируса сделали 105311 человек. За вчерашний день - 527 граждан. В федеральный регистр внесена информация о 98912 привившихся жителях нашего региона.

Напомним, в 2021 году, до начала нового учебного года, в Тверской области от коронавируса планируется привить более 60% жителей.

В Верхневолжье в настоящее время развернуто 38 прививочных пунктов. К лету планируется открыть еще 12. Также действуют выездные бригады.

За весь период в регионе проведено 675182 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки - 701.

Вчерашнее воскресенье в Твери было омрачено несчастным случаем в ТЦ "Олимп". Там с высоты трех этажей на торговый стеллаж расположенного внизу супермаркета упал подросток. По словам очевидцев, мальчик катался на перилах эскалатора и сорвался. В итоге его аккуратно сняли со стеллажа спасатели, а затем увезла с больницу скорая помощь.

- Я работаю там. Видела мальчика...это ужасно, но ему повезло, что упал на крышу стеллажа...Когда же они перестанут кататься на перилах...Отделался, на мой взгляд, переломом ноги, когда МЧС перекладывали на носилки, кричал бедолага..., - написала одна женщина в комментарии в соцсети.

Также вчера мы обнаружили на сайте госзакупок лот о конкурсе по поиску подрядчика для ремонта 32 уличных дорог в Центральном и Заволжском районах Твери. Начальная цена контракта - свыше 593 млн рублей. Полный перечень этих участков, а также заявленные сроки дорожных работ смотрите здесь.

Напомним, что всего в этом году в столице региона запланировано отремонтировать 80 уличных участков.

Графика: ПТО

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