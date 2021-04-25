Коронавирус в Твери, последние новости на 25 апреля 2021: медпункт в Комсомольской роще и тверская победа в шоу "Танцы"

В Комсомольской роще установят медпункт. Победителем шоу "Танцы" стал уроженец Тверской области. Фото: Юлия Диденко и телеканал ТНТ

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 25 апреля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 39 500 случаев заражения COVID-19 (+72 за сутки).

Выздоровели 37 602 человека (+80 за последние сутки).

Изолирован 1041 больной (-15).

Умерли 857 человек (+7 за сутки).

Коронавирус на 24 апреля в Тверской области. Графика: yandex.ru

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12 740 заболевших (+26 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2775 (+7),

Ржев – 2178 (+3),

Вышневолоцкий городской округ – 2152 (+2),

Калининский район – 1628 (+1),

Торжок – 1601 (+3),

Кимры – 1564 (+2),

Бологовский район – 1019 (0).

В Тверской области прививку от коронавируса сделали 104 784 человека – это 83,5% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 24 апреля, вакцинировались 1300 человек. В федеральный регистр внесена информация о 98 354 вакцинированных гражданах.

Напомним, в 2021 году, до начала нового учебного года, в Тверской области от коронавируса планируется привить более 60% жителей.

В Верхневолжье в настоящее время развернуто 38 прививочных пунктов. К лету планируется открыть еще 12. Также действуют выездные бригады.

В Тверской области прошли субботники. Итогом одного из них стало решение присвоить Комсомольской роще в Заволжском районе Твери статус природного парка. Об этом объявил губернатор Игорь Руденя, который лично взялся за пилу на субботнике в роще.

Новый статус расширит возможности по сохранению и благоустройству рощи. Уже известно, что на её территории появится медпункт. Он будет открыт в выходные, когда погулять в рощу приезжает много народа.

Уроженец Тверской области победил в легендарном шоу "Танцы на ТНТ". Звание лучшего танцора последнего сезона танцевального шоу зрители присвоили Алексею Мечетному. Талантливый танцор родился в Селижарово, потом переехал с семьёй Тверь. Сейчас живёт в Клину, успешно работает в танцевальной индустрии, но своей малой родиной всегда называет Тверскую область.

Кстати, последний сезон шоу "Танцы на ТНТ" на долгие месяцы прерывался из-за пандемии. Съёмки, начавшиеся в 2020 году, пришлось приостановить из-за того, что некоторые танцоры заболели коронавирусом.

Карта распространения вируса. Графика: ПТО

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