Игорь Руденя взялся за пилу: губернатор Тверской области принял участие в субботнике в Комсомольской роще

На субботнике глава региона пилил брёвна, расчищал территорию и общался с жителями. Фото: ПТО

24 декабря в Комсомольской роще за Волгой рычали бензопилы – шёл большой субботник. Собравшиеся ликвидировали старые опасные деревья, прибирали территорию.

В этот день субботники организовывались по всей стране. А в Твери за пилу взялся сам губернатор Игорь Руденя. Глава региона пилит – щепки летят: дело небезопасное, пришлось даже надеть специальный защитный шлем.

- На протяжении пяти лет все вместе мы принимаем участие во Всероссийском субботнике, – отметил Игорь Руденя, добавив, что такие места должны всегда сохраняться в чистоте и порядке.

Бок о бок с тверским губернатором, волонтёрами и обычными жителями в этот день в Комсомольской роще трудился и советник Президента Российской Федерации Владимир Васильев. Тоже пилил старые деревья и вместе с Игорем Руденей таскал тяжёлые брёвна.

Владимир Васильев и Игорь Руденя на субботнике трудились наравне со всеми. Фото: ПТО

Субботник необычный – и этим, конечно, воспользовались местные жители. К главе региона обратилась тверичанка, посетовавшая на отсутствие безопасного перехода к Комсомольской роще через железнодорожные пути.

- Обустроим здесь в рамках строительства Западного моста дополнительный мостовой переход с пешеходной зоной, - успокоил женщину губернатор.

Жители также высказали свои предложения по благоустройству рощи – рассказали, какие хотят здесь видеть дорожки и лыжные трассы.

- Важно, когда рядом с домом есть благоустроенное общественное пространство, - согласился Игорь Руденя. - Это возможность отдохнуть, погулять с детьми. И это часть работы в рамках реализации задачи, поставленной Президентом, по развитию демографии.

Субботник с участием губернатора прошёл в Комсомольской роще. Фото: ПТО

Массовые уборки прошли сегодня не только в парках и дворах Твери, но и во всех муниципалитетах Тверской области. К экологической акции, конечно, присоединились и десять верхневолжских городов, которые участвуют в голосования за проекты благоустройства в 2022 году. Работы по благоустройству будут реализовываться в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Голосование стартует уже в ближайший понедельник, 26 апреля, на специальной платформе.