Жителям Тверской области предложат протестировать систему дистанционного электронного голосования

Регионы, в которых будет применяться ДЭГ, Центральная избирательная комиссия определит по итогам общероссийской тренировки. Фото: Александр ЖМУЛИН

Председатель избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова дала первую в этом году развернутую пресс-конференцию для местных журналистов. Общий смысл ее можно было бы выразить пословицей: готовь сани летом, а телегу зимой. Если кто не понял, речь о том, что подготовка к Единому дню голосования 19 сентября 2021 года уже начата.

Какие же выборы нам предстоят? Как напомнила Валентина Дронова, это выборы депутатов Государственной Думы России восьмого созыва, губернатора Тверской области, депутатов Законодательного Собрания региона седьмого созыва, а также депутатов представительных органов в некоторых муниципалитетах.

Валентина Дронова. Фото: ИКТО

Точных сроков, когда претенденты на высокие кресла смогут подавать свои кандидатуры и начинать агитировать, пока нет. Председатель облизбиркома сообщила, что это произойдет в начале лета - в июне, после опубликования решения о назначении выборных кампаний. Тогда и начнется выдвижение кандидатов.

Выборы депутатов Государственной Думы России в Тверской области будут проводиться в двух округах: Тверском № 179 и Заволжском № 180.

Выборы губернатора - в едином избирательном округе, территория которого - весь регион.

- Напомню, что кандидата в губернаторы у нас выдвигают зарегистрированные политические партии. Таких партий в Российской Федерации 32, - пояснила председатель облизбиркома.

В Законодательное Собрание региона предстоит избрать 40 депутатов: 20 по одномандатным избирательным округам и еще 20 - в составе региональных списков политических партий.

Решение о формате проведения голосования примет Центральная избирательная комиссия РФ. При этом, как подчеркнула Валентина Дронова, не исключается вероятность проведения многодневного, скорее всего, трехдневного голосования.

Отдать свой голос можно будет как традиционным образом, придя на участок, или на дому. А также новым способом: по месту нахождения в рамках проекта «Мобильный избиратель» или путем дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Но последнее будет доступно не всем.

- Регионы, в которых оно будет применяться, Центральная избирательная комиссия определит по итогам общероссийской тренировки по использованию системы ГАС «Выборы», - уточнила руководитель тверского облизбиркома. - Впервые поучаствовать в ней могут не только избирательные комиссии, но и избиратели всех субъектов РФ, включая Тверскую область.

Смысл в том, что совершеннолетним гражданам, зарегистрированным в портале «Госуслуги», предлагается с 12 по 14 мая 2021 года принять участие в тестовом электронном дистанционном голосовании на портале vybory.gov.ru.

Для участия в тестировании системы ДЭГ нужно с 21 апреля до 7 мая на портале «Госуслуги» оформить соответствующее заявление.

совершеннолетним гражданам, зарегистрированным в портале «Госуслуги», предлагается с 12 по 14 мая 2021 года принять участие в тестовом электронном дистанционном голосовании на портале vybory.gov.ru. Фото: Александр ЖМУЛИН

Валентина Дронова отметила, что ДЭГ, конечно, не заменит традиционного формата волеизъявления. Она добавила, что всего в регионе будет открыто 1176 избирательных участков, на всех организуют видеонаблюдение, а для хранения бюллетеней при многодневном голосовании применят сейф-пакеты.