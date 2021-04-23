Коронавирус в Твери, последние новости на 23 апреля 2021: сальмонеллы в тушках цыплят и где купить пасхальный кулич

Выбирая продукты на прилавках - будьте внимательны. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 23 апреля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 39 353 случая заражения COVID-19 (+78 за сутки).

Выздоровели 37 441 человек (+82 за последние сутки).

Изолировано 1065 больных (-8).

Умерли 847 человек (+8 за сутки).

Графика: Яндекс

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12 695 заболевших (+61 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2760 (+5),

Вышневолоцкий городской округ – 2145 (+1),

Ржев – 2171 (+3),

Калининский район – 1625 (+2),

Торжок – 1596 (0),

Кимры – 1556 (+1),

Бологовский район – 1019 (0).

В Тверской области прививку от коронавируса сделали 99 348 человек – это 79,1% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 19 апреля, вакцинировались 985 человек. В федеральный регистр внесена информация о 93 473 вакцинированных гражданах.

Напомним, в 2021 году, до начала нового учебного года, в Тверской области от коронавируса планируется привить более 60% жителей.

В Верхневолжье в настоящее время развернуто 38 прививочных пунктов. К лету планируется открыть еще 12. Также действуют выездные бригады.

В Твери с 26 апреля открывается торговля пасхальными куличами. Ежедневно, до Пасхи, которая в этом году выпадает на 2 мая, в городе будут работать 56 точек продаж. Ранее места были определены администрацией города.

Для удобства горожан палатки будут открыты у православных храмов, на рынках, возле магазинов, остановок общественного транспорта. В общей сложности планируется размещение более 100 торговых палаток.

Все объекты розничной торговли обязаны соблюдать меры профилактики новой коронавирусной инфекции.

И ещё о продуктах и о том, что нужно быть бдительными, выбирая товар на полках магазинов.

Специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области в одном из магазинов Твери отобрали на проверку тушки цыплят-бройлеров.

В ходе исследования Тверской межобластной ветлаборией в пробах выявлены сальмонеллы. В качестве производителя тушек заявлено расположенное в Брянской области предприятие.

Полученные результаты проверки направлены в надзорные ведомства для проведения необходимых мероприятий в отношении производителя.

Графика: ПТО

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.