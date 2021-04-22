Депутаты Законодательного Собрания Тверской области отчитались о доходах за 2020 год

Доходы некоторых депутатов Заксобрания очень сильно разнятся. Фото: ЗСТО

Председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев задекларировал доход за прошлый год в размере чуть больше 4 млн 116 тыс. рублей (это немного меньше, чем в 2019-м: 4 млн 401 тыс. рублей).

У спикера областного парламента в собственности по-прежнему есть квартира площадью в 107,4 кв. метров. Еще одна квартира (37,9 кв. метров) есть у его супруги. Машин ни у Сергея Голубева, ни у его супруги нет.

У руководителя фракции партии «Единая Россия», а также гендиректора ПАО «Электромеханика» (Ржев) Виктора Константинова доход за прошлый год составил свыше 12,6 млн рублей. Это больше, чем в 2019-м, тогда было немногим более 10 млн.

У Виктора Константинова в собственности числится три земельных участка общей площадью в 7,1 тыс. кв. метров (в декларации за 2019-й было два), а также дом на 101,9 кв. метров и гараж в доле (1/6) на 190,3 кв. метров. У его жены есть две квартиры. Автопарк депутата по-прежнему состоит из двух иномарок: Audi Q7 и Mercedes-Benz GLC 300.

Руководитель фракции КПРФ Людмила Воробьева задекларировала за прошлый год доход в размере 612,4 тыс. рублей (за 2019-й было почти 517 тыс.).

У нее в собственности есть три земельных участка общей площадью 2,8 тыс. кв. метров, две небольшие дачи, дом на 192 кв. метра и квартира (47 кв. метров). Авто нет.

Руководитель фракции «Справедливой России», а также гендиректор ООО «ПСЦ Техинком» (Тверь) Андрей Русаков отчитался о доходе в 37,4 млн рублей (это заметно больше, чем было за 2019-й - 14,6 млн).

У него в собственности семь земельных участков общей площадью свыше 62 тыс. кв. метров (в 2019-м было 13). Также есть две квартиры, дом на 218,6 кв. метра, гараж и еще семь строений (часть из них - в доле). Из машин у депутата люксовый кроссовер Land Rover Range Rover Sport. У его жены - BMW X1.

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Барастов задекларировал за 2020-й чуть свыше 3,3 млн рублей дохода (за 2019-й было 2 млн).

У него в собственности два земельных участка площадью в 4200 кв. метров, дом на 367,6 кв. метра и гараж. В автопарке у депутата Audi Q5 и Mini Countryman Cooper SD All4 (в 2019-м была еще Toyota Sienna).

Самый внушительный доход за 2020 год задекларировал депутат Антон Секержицкий (директор ООО «МАС») - свыше 99,6 млн рублей (за 2019-й было более 84,6 млн).

Также среди лидеров по размеру доходов: Александр Клиновский (гендиректор ООО «СО «Тверьнефтепродукт») - больше 47,7 млн рублей (за 2019-й было 44,2 млн), уже упомянутый Андрей Русаков, а также Денис Дородных (директор ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод») - 21,1 млн рублей (за 2019-й было 16,8 млн), Лидия Корниенко (гендиректор ОАО «Волжский пекарь») - 16,9 млн рублей (за 2019-й было 19 млн), Олег Лебедев - 15 млн рублей (за 2019-й было 14,6 млн).

Меньше всех задекларировали за прошлый год Павел Яковлев (сопредседатель ОНФ в Тверской области) - 170,3 тыс. рублей (за 2019-й было 169,5 тыс.) и Денис Спиридонов (специалист ООО «Городская управляющая компания») - 211,2 тыс. рублей (за 2019-й было 592,5 тыс.).

Из вторых половинок депутатов самый большой доход задекларирован у супруги Владимира Барастова - 23,7 млн рублей, самый маленький - у жены Максима Пилюшкина - 15,6 тыс. рублей.

У одного из депутатов не задекларировано никакого жилья. Это Алексей Балфеткин. Только у его жены есть дом и земельный участок.

Полную информацию о доходах и имуществе депутатов областного парламента смотрите на сайте Законодательного Собрания в разделе «Противодействие коррупции».