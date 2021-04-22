В Тверской области в Ржеве обвалилась стена бывшего общежития: в нём жили люди

В Тверской области в Ржеве обвалилась стена бывшего общежития, в котором жили люди. Фото: пресс-служба Администрации Ржева.
В здании №24 на улице Кривощапова в Ржеве раньше располагалось общежитие Ржевского аграрного колледжа. В обрушившейся части дома, которая была законсервирована, никто не жил. Соответственно, никто не пострадал. В других помещениях в момент аварии находились шесть человек, в том числе ребёнок.
Информация об обрушении поступила в экстренные службы 22 апреля в 13:55. Жильцов оперативно эвакуировали прибывшие на место сотрудники МЧС. Пострадавших нет.
Сейчас на месте работают специалисты, бывшее общежитие обесточили, отключили коммуникации. По периметру выставлено ограждение. Прилегающую территорию патрулируют полицейские.
Здание экс-общежития построено в 1962 году. Рядом с ним развёрнут штаб МЧС. Спасатели разбирают завалы. Не исключено дальнейшее обрушение – сообщают в администрации Ржева.
Спасатели разбирают завалы, на месте отдавал распоряжения глава Ржева Роман Крылов. Фото: пресс-служба Администрации Ржева.
Ситуацию контролирует лично глава Ржева Роман Крылов, которые выехал на место ЧП. Руководитель распорядился о первостепенных действиях.
В 15:30 в администрации города прошло совещание по поводу помощи тем, кто находился в здании, и ликвидации последствий случившегося. Решено, что всем жильцам дома в течение суток предоставят временное жильё из маневренного фонда. Сегодня они побудут в муниципальной гостинице.
По информации Ржевского колледжа, в доме прописано 44 человека, но жило только шестеро. Жалоб на состояние здания в адрес колледжа не поступало. Роман Крылов поручил провести комиссионное обследование строения.
Сотрудники Следственного комитета Тверской области начали доследственную проверку. Сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам примут процессуальное решение.
Не исключают дальнейшее обрушение, здание оцеплено. Фото: пресс-служба Администрации Ржева.