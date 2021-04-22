В Тверской области в Ржеве обвалилась стена бывшего общежития: в нём жили люди

В Тверской области в Ржеве обвалилась стена бывшего общежития, в котором жили люди. Фото: пресс-служба Администрации Ржева.

В здании №24 на улице Кривощапова в Ржеве раньше располагалось общежитие Ржевского аграрного колледжа. В обрушившейся части дома, которая была законсервирована, никто не жил. Соответственно, никто не пострадал. В других помещениях в момент аварии находились шесть человек, в том числе ребёнок.

Информация об обрушении поступила в экстренные службы 22 апреля в 13:55. Жильцов оперативно эвакуировали прибывшие на место сотрудники МЧС. Пострадавших нет.

Сейчас на месте работают специалисты, бывшее общежитие обесточили, отключили коммуникации. По периметру выставлено ограждение. Прилегающую территорию патрулируют полицейские.

Здание экс-общежития построено в 1962 году. Рядом с ним развёрнут штаб МЧС. Спасатели разбирают завалы. Не исключено дальнейшее обрушение – сообщают в администрации Ржева.

Спасатели разбирают завалы, на месте отдавал распоряжения глава Ржева Роман Крылов. Фото: пресс-служба Администрации Ржева.

Ситуацию контролирует лично глава Ржева Роман Крылов, которые выехал на место ЧП. Руководитель распорядился о первостепенных действиях.

В 15:30 в администрации города прошло совещание по поводу помощи тем, кто находился в здании, и ликвидации последствий случившегося. Решено, что всем жильцам дома в течение суток предоставят временное жильё из маневренного фонда. Сегодня они побудут в муниципальной гостинице.

По информации Ржевского колледжа, в доме прописано 44 человека, но жило только шестеро. Жалоб на состояние здания в адрес колледжа не поступало. Роман Крылов поручил провести комиссионное обследование строения.

Сотрудники Следственного комитета Тверской области начали доследственную проверку. Сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам примут процессуальное решение.