Конец апреля в Твери будет похож на холодную осень

Одевайтесь по погоде и будьте здоровы! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Расплата за слишком тёплые для апреля деньки, стоявшие в середине месяца, не заставила себя ждать. Циклон подобрался к Тверской области и в ближайшие дни не сгинет: путь ему преграждает антициклон, заправляющий погодой в Сибири.

- В выходные и в начале рабочей недели циклон так и будет туда-сюда кружиться над нашим регионом, - сообщила «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - В субботу ожидаются моросящие осадки, а к вечеру местами возможны ливневые дожди и даже грозы. Днём будет 8 градусов, в ночь на воскресенье столбик термометра может опуститься до нуля.

В воскресенье +7, облачно с прояснениями и небольшие осадки. Понедельник обещает обойтись без дождей, а вот во вторник с утра есть небольшая вероятность мокрого снега. В начале рабочей недели будет +6…+ 8 градусов днём и +1…+2 ночами. Давление ниже нормы.

- Похоже на осень. Но на самом деле такая погода лишь немного прохладнее апрельской нормы, - успокаивает Наталья Сердитова.

Одевайтесь по погоде и будьте здоровы!

Кстати, конец апреля - прекрасное время для огородных хлопот. По лунному календарю, на который ориентируются многие дачники, в субботу и воскресенье (24 и 25 апреля) можно заняться посадкой поздней капусты, кабачков, огурцов, тыквы и, если решите поэкспериментировать, арбузов. 24 апреля также отличный день для посадки зеленных культур (петрушки, салата, сельдерея, пастернака), а 25-го можно сажать болгарский перец и жгучий чили.

Только не забудьте поглядывать под ноги и осматривать себя: несмотря на прохладу, в Тверской области вовсю орудуют клещи и уже проснулись гадюки. От клещей помогут акарицидные средства, а гадюка уползет сама: главное - не наступить ядовитому гаду на хвост.