Погода на 22 апреля 2021 в Твери: дожди, но снова потеплеет

О погоде на 22 апреля в Твери рассказали синоптики. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

По прогнозам синоптиков, 22 апреля, на территории Тверской области будет пасмурным.

На территории региона вновь ожидаются дожди. Пасмурно и влажно будет до конца текущей недели. Однако, в областном центре из-за туч в первой половине дня будет выглядывать солнышко. Температура воздуха +12 ...+17 градусов . Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Атмосферное давление - 745 мм рт. ст. Влажность воздуха около 60%.

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