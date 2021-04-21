Депутаты Тверской городской Думы отчитались о доходах

Депутаты Тверской городской думы подали декларации о доходах за 2020 год. Фото: ТГД.

Председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев за 2020 год получил доход в сумме 2 667 050 рублей 97 копеек (это меньше, чем в 2019-м: 2 757 139 рублей 30 копеек).

Квартир и земельных участков в собственности у Евгения Евгеньевича нет. Лишь в 2018-м он декларировал участок площадью 999,9 кв. м.

Ездит глава городского парламента по-прежнему на внедорожнике Land Rover Discovery.

Супруга Евгения Пичуева по-прежнему владеет земельным участком площадью 1500 квадратных метров и жилым домом на 89,1 кв. м. Кроме того, в декларации за 2020-й добавились квартира площадью 31,3 кв. м и 1/2 квартиры площадью 52,6 кв. м.

Её годовой доход составил 127 371 рубль 45 копеек (чуть больше, чем в 2019-м: 119 343 рубля 12 копеек). Автомобиль у неё тот же – Volvo S40.

В совместном пользовании у четы Пичуевых квартира площадью 82 кв. м.

Больше всего среди депутатов доходы в денежном выражении оказались у Александра Оводкова: 122 753 537 рублей 84 копейки (в 2019-м – 173 602 406 рублей 92 копейки, а в 2018-м - 69 556 826 рублей 56 копеек), на втором месте – Владимир Родионов с доходом в 27 474 325 рублей 52 копейки, на третьем – Дмитрий Гуменюк, чей доход составил 12 071 749 рублей 42 копейки.

Меньше всех доход у депутата Дениса Блиновского – 359 971 рубль 20 копеек (в 2019-м был тоже самый маленький доход, ровно в ту же сумму).

Из вторых половинок депутатов самый большой доход задекларирован у супруги Андрея Дмитриева – 6 753 487 рублей 8 копеек, самый маленький – у жены Дмитрия Игнатькова: 20 000 рублей. У супруги Сергея Мамонова доход не указан.

Что касается техники, то больше всего машин в индивидуальной собственности у Александра Жукова: одна иномарка, три отечественных легковушки, пять грузовых машин, прицеп, два крана, два погрузчика, мини-экскаватор, трактор, спецмашина для перевозок молока, птицы и минеральных удобрений и бурильно-крановая машина.

Среди спутниц депутатов самый внушительный автопарк у супруги Максима Сульмана: две иномарки, прицеп, снегоход и снегоболотоход.

Безусловным лидером по количеству недвижимости является Александр Оводков. У него в собственности 1 178 участков. Также большой список участков земли и нежилых помещений у Александра Жукова и его супруги.