Как сэкономить время и нервы, оформляя выплаты на детей в Тверской области

Узнайте, как быстрее решить вопросы с выплатами, чтобы больше времени осталось на главное! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Социальные пособия, полагающиеся семьям с детьми, в Тверской области с 2021 года переведены в ведение нового регионального Министерства демографической и семейной политики - Минсемьи. Начислением этих пособий занимается подведомственное Минсемьи госучреждение «Центр выплат «Тверская семья».

Зимой и в начале весны 2021 года по объективным причинам (перевод выплат из ведения Министерства соцзащиты в ведение Минсемьи, практически совпавший с долгими новогодними праздниками, коронавирус и прочее) многие выплаты тверские мамы и папы получали с задержками. Родители сталкивались со сложностями при их оформлении. Сегодня ситуация постепенно (подчёркиваем - постепенно) устаканивается.

Специалисты налаживают каналы межведомственного взаимодействия, разбирают накопившиеся заявления, на что требуется время. Под личный контроль вопрос выплат взял губернатор. Но пока, дабы облегчить оформление выплат, мамам и папам стоит подробнее узнать, как это сделать. И постараться собрать основные документы самостоятельно: это ускорит процесс оформления.

«КП»-Тверь» расскажет, какие документы лучше собрать самим и куда обратиться с заявлением, чтобы быстрее оформить конкретную выплату.

Ежемесячная финансовая поддержка положена как многодетным родителям, как и "начинающим". Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка

Размер выплаты для тех, кто подал обращение в 2021 году - 11 893,59 руб., для тех, кто подвал документы в 2020-м - 11 399,09 руб. Назначается семьям, у которых средний ежемесячный доход на каждого члена семьи не превышает двух региональных прожиточных минимумов трудоспособного населения за второй квартал года, предшествующего назначению выплаты (2 квартал 2020 года - 12 144,22 руб.)

Подача документов - через МФЦ.

Какие документы потребуются:

- паспорта родителей (копии и оригиналы);

- свидетельства о рождении (усыновлении) ребёнка (копии и оригиналы);

- копия и оригинал (или нотариально заверенная копия) свидетельства о заключении брака;

- СНИЛС родителей и ребёнка (при наличии);

- документ, подтверждающий реквизиты банковского счёта, открытого на родителя-заявителя (договор банковского вклада (счёта), справка банка о реквизитах счёта или другие документы, содержащие сведения о реквизитах счёта);

- документы о доходах всех членов семьи родителя-заявителя за период в 12 календарных месяцев за 6 месяцев до даты подачи заявления; для ИП, адвокатов, фермеров, самозанятых: копия и оригинал документа, подтверждающего данный статус, справка о реальных доходах за 12 месяцев, оригинал и копия трудовой книжки.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) третьего ребёнка и последующих детей

Размер выплаты на 2021 год - 11 893,59 руб. Платится до достижения третьим ребёнком (последующими детьми) возраста трёх лет. Предоставляется многодетным семьям, чей средний душевой доход ниже среднедушевого денежного дохода населения, сложившегося в Тверской области за год, предшествующий году обращения (по предварительным данным Тверьстата это 27398,9 руб.).

Подача документов - через МФЦ.

Какие документы потребуются:

- паспорт заявителя (копия и оригинал);

- свидетельства о рождении (усыновлении) детей (копии и оригиналы);

- документ, содержащий сведения о лицах, зарегистрированных по месту жительства заявителя;

- копии документов о доходах заявителя и супруги (супруга) заявителя за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления;

- копия трудовой книжки заявителя и супруги (супруга) заявителя за периоды до 1 января 2020 года (для заявителей и их супругов, являющихся неработающими трудоспособными гражданами).

Ежемесячная выплата на детей от трёх до семи лет

Выплата пособия от 3-7 лет (включительно) назначается в размере 50, 75 и 100% от регионального прожиточного минимума в зависимости от среднедушевого дохода семьи.

Заявление на пересмотр размера пособия можно подавать с 1 апреля 2021 года. Перерасчёт будет сделан с 1 января 2021 года. Размер выплаты: от 5 699 рублей для тех, кто подавал заявление в 2020-ом году, до 11 893 рублей для тех, кто подаёт в 2021-ом по новому порядку назначения.

Основные правила предоставления выплаты:

1. Пособия рассчитаны для семей, где доход на одного человека меньше прожиточного минимума.

2. Пособия назначаются на каждого ребенка от 3 до 7 лет в нуждающихся семьях.

3. Для назначения выплат учитывается имущество и доход членов семьи.

Подача документов - через Госуслуги или МФЦ.

Какие документы потребуются:

- паспорта родителей (копии и оригиналы);

- свидетельства о рождении детей (копии и оригиналы);

- СНИЛС родителей и ребёнка (при наличии);

- справка с места жительства о составе семьи или свидетельство о регистрации детей (в случае проживании в частном доме потребуется иметь при себе домовую книгу);

- сведения о доходах всех членов семьи заявителя за период в 12 календарных месяцев за четыре месяца до даты подачи заявления; для ИП, адвокатов, фермеров, самозанятых: копия и оригинал документа, подтверждающего данный статус, справка о реальных доходах за 12 месяцев, оригинал и копия трудовой книжки.

- реквизиты счёта банковской карты или сберегательной книжки родителя-заявителя (договор банковского вклада (счёта), справка банка о реквизитах счёта или другие документы, содержащие сведения о реквизитах счёта).

Ежемесячное пособие многодетным семьям

Размер выплаты - от 1443 до 7408 в зависимости от количества детей.

Подача документов - через МФЦ.

Какие документы потребуются:

- паспорта родителей (копии и оригиналы);

- свидетельства о рождении на каждого несовершеннолетнего ребёнка (копии и оригиналы);

- справка с места жительства детей о совместном проживании с родителем и составе семьи.

Оперативные обращения через платформу «Решаем вместе»

Как сообщили «КП»-Тверь» в региональном Минсемьи, наиболее оперативно можно решить проблему, возникшую с выплатами, при обращении через платформу обратной связи «Решаем вместе» на портале Госуслуг.

Если вы зарегистрируетесь там и приложите всю необходимую информацию о себе, вопросы цифрового взаимодействия между ведомствами будут решаться гораздо оперативнее. Кроме того, данная платформа даёт возможность быстрого контроля решения ваших вопросов - как со стороны заявителя, так и со стороны ответственных органов.

Как обратиться в Минсемьи и Центр выплат «Тверская семья»

Обратиться в министерство и центр выплат можно лично.

Министерство демографической и семейной политики Тверской области: Тверь, ул. Новоторжская, д. 9. Чтобы попасть на приём, необходимо заранее записаться по телефону приёмной: 8 (4822) 33-34-10. Вопросы также можно отправлять на электронную почту министерства: min_dsp@tverreg.ru.

Центр выплат «Тверская семья»: Тверь, наб. Реки Лазури, 20. Если у вас возник вопрос по выплатам пособий на детей, вы можете позвонить по многоканальному телефону горячей линии: 8-800-201-22-62 или прийти в приёмный день, среду, с 10:00 до 15:00.

Обращения также принимаются в официальной группе Министерства демографической и семейной политики Тверской области Вконтакте «Тверская семья».

ВАЖНО!

Чтобы ваше заявление не «завернули» обратно, не забудьте тщательно проверить перед отправкой, правильно ли всё заполнено. В случае ошибки отозвать заявление будет нельзя. Только после того как специалисты его проверят и отклонят, вы сможете подать новое, но это существенно затянет процедуру.