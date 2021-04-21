Команда Калининской АЭС завоевала 6 медалей на Дивизиональном чемпионате REASkills-2021

Команда Калининской АЭС Фото: управление информации и общественных связей Калининской АЭС
Таким образом, по количеству медалей Калининская АЭС заняла третье место в общем зачете по итогам соревнований.
Итоги чемпионата REASkills-2021 по методике WorldSkills были подведены 16 апреля. В формате прямого эфира к московской студии подключились все пять площадок, принимавших в этом году соревнования, – Балаково, Екатеринбург, Нововоронеж, Удомля и Чебоксары.
По сравнению с прошлым годом количество участников и экспертов выросло на 25% – до 350, соревнования шли по 20-ти компетенциям.
Калининская АЭС приняла у себя порядка 140 работников предприятий Электроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом».
Работники Калининской АЭС боролись за признание в таких, как «Радиационный контроль/Дозиметрист», «Технологические системы энергетических объектов», «Охрана труда», «Аналитический контроль/Лабораторный химический анализ», «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики», «Управление жизненным циклом», «Вывод из эксплуатации объектов использования атомной энергии», «Каракури. Инженерное мышление».
Победители Дивизионального чемпионата в этом году получат возможность выступить в отраслевом чемпионате AtomSkills2021.
Фото: управление информации и общественных связей Калининской АЭС
Результаты
1 место – компетенция «Охрана труда»
Участник –
Дарья Беспалько, инженер по ремонту и наладке электроэнергетического оборудования электрического цеха (ЭЦ)
Эксперт –
Андрей Никитин, ведущий инженер по эксплуатации химического цеха (ХЦ)
1 место – компетенция «Управление жизненным циклом»
Участники -
Ксения Маврина, экономист управления производственно-технологической комплектации (УПТК)
Евгений Касякин, ведущий инженер отдела инженерно-технической поддержки эксплуатации (ОИТПЭ)
Линат Шайхинуров, оператор реакторного отделения реакторного цеха № 2 (РЦ-2)
Дмитрий Касякин, ведущий инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования реакторного цеха № 2 (РЦ-2)
Александр Игаев, инженер по организации эксплуатации и ремонту реакторного цеха № 2 (РЦ-2)
Надежда Сыровненко, ведущий инженер цеха тепловой автоматики и измерений (ЦТАИ)
Александр Богаевский, инженер-конструктор КТГ ПТО (КАЭР)
Эксперты -
Ольга Максименко, экономист управления закупок (УЗ)
Екатерина Водогреева, инженер-технолог (КАЭР)
2 место - компетенция «Технологические системы энергетических объектов»
Участник –
Александр Лавров, ведущий инженер отдела инженерно-технической поддержки эксплуатации (ОИТПЭ)
Эксперт –
Николай Вернов, ведущий инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования реакторного цеха № 1 (РЦ-1)
2 место - компетенция «Вывод из эксплуатации объектов использования атомной энергии»
Участники -
Дмитрий Замураев, инженер по организации эксплуатации и ремонту реакторного цеха № 1 (РЦ-1)
Андрей Буленков, инженер по эксплуатации оборудования цеха по обращению с радиоактивными отходами (ЦОРО)
Артем Тартин, начальник смены отдела радиационной безопасности (ОРБ)
Алексей Аникеев, начальник смены реакторного цеха № 1 (РЦ-1)
Эксперты -
Дмитрий Седов, начальник смены реакторного цеха № 2 (РЦ-2)
Екатерина Кузьмина, инженер-технолог отдела инженерно-технической поддержки эксплуатации (ОИТПЭ)
3 место – компетенция «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики»
Участник –
Андрей Бондарев, электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики ЭЦ
Эксперт –
Станислав Тихонов, ведущий инженер по ремонту и наладке
электроэнергетического оборудования ЭЦ
3 место – компетенция «Радиационный контроль/Дозиметрист»
Участник –
Евгений Тимошенко, дозиметрист ОРБ
Эксперт –
Никита Гришин, начальник смены ОРБ
Кроме этого, традиционно в Удомле высокое мастерство вождения специального автомобиля, а также профильные знания показывали водители дочерних обществ ООО «Энергоатоминвест». В числе конкурсантов – неизменно представители КАЭС–Сервис. На их счету – одна серебряная медаль.
2 место – компетенция «Водитель специального автомобиля»
Участник –
Игорь Лебедев, водитель грузового автомобиля ООО «Калининская АЭС-Сервис»
Эксперт –
Евгений Чернобровин, мастер по ремонту ремонтного цеха ООО «Калининская АЭС-Сервис»
Борис Кудряшов, водитель грузового специального автомобиля для перевозки ТРО, и эксперт Руслан Шуршаков, участвуя в чемпионате вне зачета, подтвердили свое право выступать на чемпионате профессионального мастерства Госкорпорации «Росатом» AtomSkills-2021. На чемпионате REASkills-2020 Б. Кудряшов завоевал золотую награду, но ввиду пандемии отраслевой чемпионат по данной компетенции не состоялся. Победители прошлого года автоматически направляются для участия в этом году.
Фото: управление информации и общественных связей Калининской АЭС
Фото: управление информации и общественных связей Калининской АЭС
Фото: управление информации и общественных связей Калининской АЭС
Фото: управление информации и общественных связей Калининской АЭС
Фото: управление информации и общественных связей Калининской АЭС
Фото: управление информации и общественных связей Калининской АЭС