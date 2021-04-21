Команда Калининской АЭС завоевала 6 медалей на Дивизиональном чемпионате REASkills-2021

Команда Калининской АЭС Фото: управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Таким образом, по количеству медалей Калининская АЭС заняла третье место в общем зачете по итогам соревнований.

Итоги чемпионата REASkills-2021 по методике WorldSkills были подведены 16 апреля. В формате прямого эфира к московской студии подключились все пять площадок, принимавших в этом году соревнования, – Балаково, Екатеринбург, Нововоронеж, Удомля и Чебоксары.

По сравнению с прошлым годом количество участников и экспертов выросло на 25% – до 350, соревнования шли по 20-ти компетенциям.

Калининская АЭС приняла у себя порядка 140 работников предприятий Электроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом».

Работники Калининской АЭС боролись за признание в таких, как «Радиационный контроль/Дозиметрист», «Технологические системы энергетических объектов», «Охрана труда», «Аналитический контроль/Лабораторный химический анализ», «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики», «Управление жизненным циклом», «Вывод из эксплуатации объектов использования атомной энергии», «Каракури. Инженерное мышление».

Победители Дивизионального чемпионата в этом году получат возможность выступить в отраслевом чемпионате AtomSkills2021.

Фото: управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Результаты

1 место – компетенция «Охрана труда»

Участник –

Дарья Беспалько, инженер по ремонту и наладке электроэнергетического оборудования электрического цеха (ЭЦ)

Эксперт –

Андрей Никитин, ведущий инженер по эксплуатации химического цеха (ХЦ)

1 место – компетенция «Управление жизненным циклом»

Участники -

Ксения Маврина, экономист управления производственно-технологической комплектации (УПТК)

Евгений Касякин, ведущий инженер отдела инженерно-технической поддержки эксплуатации (ОИТПЭ)

Линат Шайхинуров, оператор реакторного отделения реакторного цеха № 2 (РЦ-2)

Дмитрий Касякин, ведущий инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования реакторного цеха № 2 (РЦ-2)

Александр Игаев, инженер по организации эксплуатации и ремонту реакторного цеха № 2 (РЦ-2)

Надежда Сыровненко, ведущий инженер цеха тепловой автоматики и измерений (ЦТАИ)

Александр Богаевский, инженер-конструктор КТГ ПТО (КАЭР)

Эксперты -

Ольга Максименко, экономист управления закупок (УЗ)

Екатерина Водогреева, инженер-технолог (КАЭР)

2 место - компетенция «Технологические системы энергетических объектов»

Участник –

Александр Лавров, ведущий инженер отдела инженерно-технической поддержки эксплуатации (ОИТПЭ)

Эксперт –

Николай Вернов, ведущий инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования реакторного цеха № 1 (РЦ-1)

2 место - компетенция «Вывод из эксплуатации объектов использования атомной энергии»

Участники -

Дмитрий Замураев, инженер по организации эксплуатации и ремонту реакторного цеха № 1 (РЦ-1)

Андрей Буленков, инженер по эксплуатации оборудования цеха по обращению с радиоактивными отходами (ЦОРО)

Артем Тартин, начальник смены отдела радиационной безопасности (ОРБ)

Алексей Аникеев, начальник смены реакторного цеха № 1 (РЦ-1)

Эксперты -

Дмитрий Седов, начальник смены реакторного цеха № 2 (РЦ-2)

Екатерина Кузьмина, инженер-технолог отдела инженерно-технической поддержки эксплуатации (ОИТПЭ)

3 место – компетенция «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики»

Участник –

Андрей Бондарев, электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики ЭЦ

Эксперт –

Станислав Тихонов, ведущий инженер по ремонту и наладке

электроэнергетического оборудования ЭЦ

3 место – компетенция «Радиационный контроль/Дозиметрист»

Участник –

Евгений Тимошенко, дозиметрист ОРБ

Эксперт –

Никита Гришин, начальник смены ОРБ

Кроме этого, традиционно в Удомле высокое мастерство вождения специального автомобиля, а также профильные знания показывали водители дочерних обществ ООО «Энергоатоминвест». В числе конкурсантов – неизменно представители КАЭС–Сервис. На их счету – одна серебряная медаль.

2 место – компетенция «Водитель специального автомобиля»

Участник –

Игорь Лебедев, водитель грузового автомобиля ООО «Калининская АЭС-Сервис»

Эксперт –

Евгений Чернобровин, мастер по ремонту ремонтного цеха ООО «Калининская АЭС-Сервис»

Борис Кудряшов, водитель грузового специального автомобиля для перевозки ТРО, и эксперт Руслан Шуршаков, участвуя в чемпионате вне зачета, подтвердили свое право выступать на чемпионате профессионального мастерства Госкорпорации «Росатом» AtomSkills-2021. На чемпионате REASkills-2020 Б. Кудряшов завоевал золотую награду, но ввиду пандемии отраслевой чемпионат по данной компетенции не состоялся. Победители прошлого года автоматически направляются для участия в этом году.

Фото: управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: управление информации и общественных связей Калининской АЭС