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Общество23 апреля 2021 1:00

Как добраться до Ржевского мемориала из Твери, Москвы и Питера: поезд, такси, автобус

Рассказываем, как добраться до мемориала во Ржеве удобными путями
Алина ПЕТРОВААлина ПЕТРОВА
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Мемориал советскому солдату во Ржеве привлекает многих желающих увидеть его своими глазами.

Мемориал советскому солдату во Ржеве привлекает многих желающих увидеть его своими глазами.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ржевский мемориал в Тверской области был торжественно открыт 30 июня 2020 года, в год 75-летия Победы. Интерес к его посещению по-прежнему большой. Подскажем, как добраться до Ржевского мемориала разными способами из Твери, Москвы и Питера.

Расписание и цены на проезд действительны на апрель 2021.

АВТОБУС

ИЗ ТВЕРИ

№ 534 «Ржев - Тверь»

Время отправления: с автовокзала Твери: 6:00, 7:10, 8:40, 10:00, 11:30, 13:30, 16:40, 18:00 и 19:30.

Время в пути: 2 ч. 40 мин.

Стоимость: 365 руб.

№ 555 «Тверь - Ржевский мемориал»

Время отправления: с автовокзала Твери: 8:00, 15.20.

Время в пути: 2 часа 50 минут.

Стоимость: 364 рубля.

ИЗ РЖЕВА ДО РЖЕВСКОГО МЕМОРИАЛА

автобус №455

Время отправления: 12 рейсов в день с 08:00 до 20:30.

Время в пути: 10-20 мин.

Стоимость: от автовокзала в Ржеве до Ржевского мемориала – 32 рубля, по городу – 22 рубля. От Хорошево (первый пункт после Ржева) –10 рублей.

ИЗ МОСКВЫ

От Белорусского вокзала

Время отправления: 7.38, 15.16.

Время в пути: 5 часов.

Стоимость: от 700 руб.

ИЗ ПИТЕРА

Автобусная остановка "Станция метро Электросила"

Время отправления: 14.30.

Время в пути: 10 до 12 часов.

Стоимость: от 1400 руб.

ПОЕЗД

ИЗ МОСКВЫ

С Белорусского вокзала

Время отправления: 21:13.

Время в пути: 5 часов 37 минут.

С Рижского вокзала

Время отправления: 21.41.

Время в пути: 4 часа 29 минут.

Стоимость: сидячее место - от 600 рублей, плацкарт - от 1000 рублей, купе - от 1500 рублей.

ИЗ ПИТЕРА

С Московского вокзала

Время отправления: 21.09.

Время в пути: 9 часов 35 минут.

Стоимость: от 800 рублей до 2,5 тыс рублей. В зависимости от того, сидячее место, плацкарт или купе.

ЭЛЕКТРИЧКА

ИЗ ТВЕРИ

До станции «Ржев-Балтийский» или «Ржев-Белорусский» с пересадкой в Торжке.

Время отправления: от вокзала в Твери 7:19.

Время в пути: 4 часа.

Стоимость: (с пересадкой) в зависимости от комфортности поезда: от 465 до 683 руб.

ТАКСИ

ИЗ ТВЕРИ

Стоимость: от 2 259 рублей.

Время в пути: 1,5 часа

ИЗ МОСКВЫ

Стоимость: от 8 000 рублей.

Время в пути: 2,5 часа

ИЗ ПИТЕРА

Стоимость: от 18 000 руб.

Время в пути: 7 часов.

Туризм: Уик-энд