В Тверской области до 2030 года запланировано создать свыше 5000000 квадратных метров жилья

Лидеры 2020 года по объемам ввода жилья в регионе - это Тверь, Ржев, Торжок, Калининский, Конаковский и Зубцовский районы. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

За прошлый год в нашем регионе в рамках федерального проекта «Жилье» (входит в нацпроект «Жилье и городская среда») было введено 660 тыс. кв. метров жилья. В итоге мы стали вторыми по росту темпов ввода жилья в Центральном федеральном округе. При этом всего с 2019-го по март 2021-го в Верхневолжье создано 1,4 млн кв. метров жилья. Цифры впечатляют, но дальше, если все пойдет по плану, будет еще круче.

К 2030 году этот показатель в регионе должен составить 6,4 млн кв. метров. То есть с учетом уже сделанного осталось построить и ввести чуть больше 5 млн кв. метров жилья.

Этот вопрос — реализация задуманного по строительству жилых домов в регионе в рамках нацпроекта — обсуждался 20 апреля на заседании областного правительства во главе с губернатором Игорем Руденей.

Губернатор Игорь Руденя провел очередное заседание областного правительства 20 апреля. Фото: ПТО

Глава региона отметил, что благодаря реализации проекта «Жилье» за два года условия проживания улучшили 62807 семей Верхневолжья.

На этот год поставлена задача предоставить жилищные сертификаты и льготные условия ипотеки еще для 20793 семейных пар.

А до 2030-го, по данным правительственного доклада, с учетом уже получивших — свыше 318 тыс. семей.

графика: ПТО

Губернатор отметил, что сейчас важно не просто ставить многоэтажки как грибы, но вести комплексную застройку территорий. Застройщик при этом может и должен должен привлекаться и к обеспечению «социалки» (детсады, скверы и т.д.), и «инженерки» (коммуникации).

Игорь Руденя поручил создать при областном правительстве рабочую группу по вопросам комплексного строительства с учетом перспектив развития территорий.

СПРАВКА КП

Лидеры 2020 года по объемам ввода жилья в регионе - это Тверь, Ржев, Торжок, Калининский, Конаковский и Зубцовский районы. Там суммарно построено 92 многоквартирных дома на 28 тысяч семей. Кроме того, в 2020-м в различных районах области введено около 370 тыс. кв. метров благодаря индивидуальных домов.

Одним из социально значимых проектов этого года в Твери станет строительство жилого комплекса двух многоэтажек по улице Фрунзе для переселения части жителей из «Морозовского городка».

В регионе также продолжается программа переселения из аварийного фонда. Всего до 2025 года будет введено почти 2000 новых квартир и улучшены условия проживания для более 5000 граждан.

Графика: ПТО