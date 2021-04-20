Заводы, больницы и церкви: Где сегодня в Твери востребованы «граждане алкоголики, хулиганы и тунеядцы»

Нарядов на винзавод для желающих облагородиться с помощью труда в Твери нет. Фото: Тимур ХАНОВ

«Ну, граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы... Кто хочет поработать?» Отработки, к которым привлекают правонарушителей, попавшихся на мелкой уголовщине, - практика весьма распространённая и сегодня. В Твери постановлением главы города Алексея Огонькова от 16 апреля 2021 года обновлён официальный список мест, где проштрафившиеся граждане могут вернуть долг обществу и перевоспитаться. Со знаменитой «Операцией «Ы» объединяет наш актуальный список важная деталь: нарядов на винзавод в нём тоже нет.

Обязательные или исправительные работы в уголовной практике сегодня назначаются за преступления небольшой и средней тяжести. Конечно, тунеядство среди этих проступков сейчас не значится, зато отработать положенное придётся, например, злостному алиментщику, любителю пьяной езды или сквернослову, оскорбившему представителя власти. Обязательные и исправительные работы обычно назначаются по месту жительства. Что ж, «огласим весь список», пожалуйста.

Обязательные работы в Твери

Обязательные работы осуждённый выполняет бесплатно в свободное от работы или учёбы время. Их цель воспитательная. Предполагается, что, поработав пару часов после собственной смены на благо общества, нарушитель задумается о своём моральном облике и, конечно, встанет на путь исправления.

Тверичане, которым предписано исправление через обязательные работы, убирают тверские дворы, улицы, территории около храмов или привлекаются к благоустройству.

Заволжский район

75 мест. За Волгой долг обществу можно отдать, занимаясь уборкой и благоустройством. Места для отработки положенных часов предлагают:

- тверской мусорный оператор, компания «Тверьспецавтохозяйство»;

- администрация Заволжского района;

- управляющие компании, работающие на территории Заволжья.

Московский район

87 мест - уборка и благоустройство. Это также территории, подведомственные управляющим компаниям. Кроме того, в центре рабочие руки требуются:

- администрации Московского района;

- департаменту ЖКХ, жилищной политики и строительства администрации Твери;

- собору в честь иконы «Неупиваемая чаша»;

- тверскому отделению ДОСААФ;

- Тверской швейной фабрике;

- областному клиническому врачебно-физкультурному диспансеру;

- областному роддому;

- городской больнице № 6;

- муниципальному предприятию «Зеленстрой»;

- строительной компании «Экострой».

Пролетарский район

Здесь имеется 59 мест. Отработать свои часы или дни можно убирая и обустраивая территории, подведомственные управляющим компаниям, а также:

- МУП «ЖЭК»;

- городской поликлинике № 8;

- автобазе «Тверская-1»;

- Тверскому железнодорожному вокзалу;

- Христорождественскому женскому монастырю.

Центральный район

73 места. Здесь проштрафившиеся граждане могут помочь с уборкой и благоустройством районной администрации и некоторым управляющим компаниям, а также следующим организациям:

- МУП «Дирекция парков»;

- муниципальной организации «Объединенная дирекция стадионов» (стадион «Химик»);

- спортшколе «Лидер»;

- архиерейскому подворью Вознесенского собора.

Исправительные работы

Исправительные работы условно можно считать более серьёзным наказанием. Нерадивый член нашего достойного общества поплатится, в том числе, рублём: от 5 до 20% от зарплаты, заработанной в исправительные часы, будет удержано в пользу государства. Есть своя работа? Оставайтесь работать там, но отчисляйте денежку. «Тунеядцам», то бишь безработным, должность предоставят. Отказаться нельзя, равно как и выбрать самому наиболее симпатичное и тёплое местечко.

Если состоявшийся тверской уголовник не имеет работы, он сможет обелиться перед обществом и государством, трудясь дворником, грузчиком или разнорабочим.

Заволжский район

Для исправительных работ здесь имеется 38 мест. Возможность отработки предоставляют управляющие компании, а также:

- «Тверская генерация»;

- компания-производитель медицинских и расходных материалов «Лейко»;

- «Тверьспецавтохозяйство»;

- областная клиническая больница;

- Тверской комбинат строительных материалов № 2.

Московский район

48 мест. Здесь также можно будет оказать помощь в уборке территорий некоторым управляющим компаниям, а также медицинским организациям и производственным предприятиям:

- «Комбинату строительных материалов»;

- Тверскому областному клиническому онкологическому диспансеру;

- «Мелькомбинату»;

- городской больнице № 6;

- Тверскому заводу вторичных полимеров;

- «Зеленстрою»;

- областному роддому;

- Тверской швейной фабрике.

Пролетарский район

39 мест под исправительные работы. Среди них - рабочие места, предоставляемые управляющими компаниями, а также следующими предприятиями:

- МУП «ЖЭК»;

- «Тверская генерация» (ТЭЦ-1);

- железнодорожная станция Тверь;

- Тверская фармацевтическая фабрика;

- завод «ЖБИ-1»;

- швейное предприятие «Сплав»;

- Дорожное ремонтно-строительное управление;

- завод «Тверьстроймаш»;

- Тверской полиграфический комбинат;

- издательство «Высшая школа», филиал «Тверской»;

- компания «Сельэлектросетьстрой».

Центральный район

32 места. В основном это управляющие компании. Три места предоставляет также городская клиническая больница № 1.