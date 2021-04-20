Заводы, больницы и церкви: Где сегодня в Твери востребованы «граждане алкоголики, хулиганы и тунеядцы»

Нарядов на винзавод для желающих облагородиться с помощью труда в Твери нет.
Фото: Тимур ХАНОВ
«Ну, граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы... Кто хочет поработать?» Отработки, к которым привлекают правонарушителей, попавшихся на мелкой уголовщине, - практика весьма распространённая и сегодня. В Твери постановлением главы города Алексея Огонькова от 16 апреля 2021 года обновлён официальный список мест, где проштрафившиеся граждане могут вернуть долг обществу и перевоспитаться. Со знаменитой «Операцией «Ы» объединяет наш актуальный список важная деталь: нарядов на винзавод в нём тоже нет.
Обязательные или исправительные работы в уголовной практике сегодня назначаются за преступления небольшой и средней тяжести. Конечно, тунеядство среди этих проступков сейчас не значится, зато отработать положенное придётся, например, злостному алиментщику, любителю пьяной езды или сквернослову, оскорбившему представителя власти. Обязательные и исправительные работы обычно назначаются по месту жительства. Что ж, «огласим весь список», пожалуйста.
Обязательные работы в Твери
Обязательные работы осуждённый выполняет бесплатно в свободное от работы или учёбы время. Их цель воспитательная. Предполагается, что, поработав пару часов после собственной смены на благо общества, нарушитель задумается о своём моральном облике и, конечно, встанет на путь исправления.
Тверичане, которым предписано исправление через обязательные работы, убирают тверские дворы, улицы, территории около храмов или привлекаются к благоустройству.
Заволжский район
75 мест. За Волгой долг обществу можно отдать, занимаясь уборкой и благоустройством. Места для отработки положенных часов предлагают:
- тверской мусорный оператор, компания «Тверьспецавтохозяйство»;
- администрация Заволжского района;
- управляющие компании, работающие на территории Заволжья.
Московский район
87 мест - уборка и благоустройство. Это также территории, подведомственные управляющим компаниям. Кроме того, в центре рабочие руки требуются:
- администрации Московского района;
- департаменту ЖКХ, жилищной политики и строительства администрации Твери;
- собору в честь иконы «Неупиваемая чаша»;
- тверскому отделению ДОСААФ;
- Тверской швейной фабрике;
- областному клиническому врачебно-физкультурному диспансеру;
- областному роддому;
- городской больнице № 6;
- муниципальному предприятию «Зеленстрой»;
- строительной компании «Экострой».
Пролетарский район
Здесь имеется 59 мест. Отработать свои часы или дни можно убирая и обустраивая территории, подведомственные управляющим компаниям, а также:
- МУП «ЖЭК»;
- городской поликлинике № 8;
- автобазе «Тверская-1»;
- Тверскому железнодорожному вокзалу;
- Христорождественскому женскому монастырю.
Центральный район
73 места. Здесь проштрафившиеся граждане могут помочь с уборкой и благоустройством районной администрации и некоторым управляющим компаниям, а также следующим организациям:
- МУП «Дирекция парков»;
- муниципальной организации «Объединенная дирекция стадионов» (стадион «Химик»);
- спортшколе «Лидер»;
- архиерейскому подворью Вознесенского собора.
Исправительные работы
Исправительные работы условно можно считать более серьёзным наказанием. Нерадивый член нашего достойного общества поплатится, в том числе, рублём: от 5 до 20% от зарплаты, заработанной в исправительные часы, будет удержано в пользу государства. Есть своя работа? Оставайтесь работать там, но отчисляйте денежку. «Тунеядцам», то бишь безработным, должность предоставят. Отказаться нельзя, равно как и выбрать самому наиболее симпатичное и тёплое местечко.
Если состоявшийся тверской уголовник не имеет работы, он сможет обелиться перед обществом и государством, трудясь дворником, грузчиком или разнорабочим.
Заволжский район
Для исправительных работ здесь имеется 38 мест. Возможность отработки предоставляют управляющие компании, а также:
- «Тверская генерация»;
- компания-производитель медицинских и расходных материалов «Лейко»;
- «Тверьспецавтохозяйство»;
- областная клиническая больница;
- Тверской комбинат строительных материалов № 2.
Московский район
48 мест. Здесь также можно будет оказать помощь в уборке территорий некоторым управляющим компаниям, а также медицинским организациям и производственным предприятиям:
- «Комбинату строительных материалов»;
- Тверскому областному клиническому онкологическому диспансеру;
- «Мелькомбинату»;
- городской больнице № 6;
- Тверскому заводу вторичных полимеров;
- «Зеленстрою»;
- областному роддому;
- Тверской швейной фабрике.
Пролетарский район
39 мест под исправительные работы. Среди них - рабочие места, предоставляемые управляющими компаниями, а также следующими предприятиями:
- МУП «ЖЭК»;
- «Тверская генерация» (ТЭЦ-1);
- железнодорожная станция Тверь;
- Тверская фармацевтическая фабрика;
- завод «ЖБИ-1»;
- швейное предприятие «Сплав»;
- Дорожное ремонтно-строительное управление;
- завод «Тверьстроймаш»;
- Тверской полиграфический комбинат;
- издательство «Высшая школа», филиал «Тверской»;
- компания «Сельэлектросетьстрой».
Центральный район
32 места. В основном это управляющие компании. Три места предоставляет также городская клиническая больница № 1.