Коронавирус в Твери, последние новости на 20 апреля 2021: девять человек укусили клещи в этом году , а в Горсаду расцвели крокусы

Вот такие клещи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 20 апреля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 39 117 случаев заражения COVID-19 (+80 за сутки).

Выздоровели 37 190 человек (+90 за последние сутки).

Изолировано 1103 больных (-19).

Умерли 824 человека (+7 за сутки).

Графика: Яндекс

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12 607 заболевших (+30 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2731 (+3),

Вышневолоцкий городской округ – 2138 (+4),

Ржев – 2164 (+3),

Калининский район – 1615 (+4),

Торжок – 1595 (+2),

Кимры – 1551 (+1),

Бологовский район – 1018 (0).

В Тверской области прививку от коронавируса сделали 97 994 человека – это 78,1% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 17 апреля, вакцинировались 539 человек. В федеральный регистр внесена информация о 92 103 вакцинированных гражданах.

Напомним, в Тверском регионе развернуто 38 стационарных прививочных пунктов. Также действуют выездные бригады.

Коронавирус коронавирусом, а сезонных кусачих клещей никто не отменял.

По данным Регионального Росротребнадзора, за прошедшую неделю с жалобами на укусы клещей в медицинские организации обратились девять человек, из них - трое детей.

В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Тверской области и иных организациях проводится работа по исследованию клещей, снятых с людей.

- При исследовании клещей возбудителей инфекций, передающихся при укусе клещами, не выявлено, - заверили в Роспотребнадзоре и напомнили, что в случае присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

А между тем, в городском саду Твери расцвели первые цветы - белые и фиолетовые крокусы. Их можно увидеть на клумбах центральной аллеи сада.

Цветов ещё не так много, они скромно кучкуются небольшими компаниями, но их уже заприметили люди и шмели. Горожане, как водится, фотографируют симпатичные бутоны.