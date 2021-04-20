Коронавирус в Твери, последние новости на 20 апреля 2021: девять человек укусили клещи в этом году , а в Горсаду расцвели крокусы

Вот такие клещи.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 20 апреля 2021 года.
Всего с начала пандемии в регионе выявили 39 117 случаев заражения COVID-19 (+80 за сутки).
Выздоровели 37 190 человек (+90 за последние сутки).
Изолировано 1103 больных (-19).
Умерли 824 человека (+7 за сутки).
Графика: Яндекс
Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12 607 заболевших (+30 случаев за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:
Конаковский район – 2731 (+3),
Вышневолоцкий городской округ – 2138 (+4),
Ржев – 2164 (+3),
Калининский район – 1615 (+4),
Торжок – 1595 (+2),
Кимры – 1551 (+1),
Бологовский район – 1018 (0).
В Тверской области прививку от коронавируса сделали 97 994 человека – это 78,1% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 17 апреля, вакцинировались 539 человек. В федеральный регистр внесена информация о 92 103 вакцинированных гражданах.
Напомним, в Тверском регионе развернуто 38 стационарных прививочных пунктов. Также действуют выездные бригады.
Коронавирус коронавирусом, а сезонных кусачих клещей никто не отменял.
По данным Регионального Росротребнадзора, за прошедшую неделю с жалобами на укусы клещей в медицинские организации обратились девять человек, из них - трое детей.
В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Тверской области и иных организациях проводится работа по исследованию клещей, снятых с людей.
- При исследовании клещей возбудителей инфекций, передающихся при укусе клещами, не выявлено, - заверили в Роспотребнадзоре и напомнили, что в случае присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.
А между тем, в городском саду Твери расцвели первые цветы - белые и фиолетовые крокусы. Их можно увидеть на клумбах центральной аллеи сада.
Цветов ещё не так много, они скромно кучкуются небольшими компаниями, но их уже заприметили люди и шмели. Горожане, как водится, фотографируют симпатичные бутоны.
Графика: ПТО