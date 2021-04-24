Коронавирус в Твери, последние новости на 24 апреля 2021: все на субботники и автобусы до кладбищ

Статистика по коронавирусу в Твери обновляется каждые сутки. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 24 апреля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 39 428 случаев заражения COVID-19 (+75 за сутки).

Выздоровели 37 522 человека (+81 за последние сутки).

Изолировано 1056 больных (-11).

Умерли 850 человек (+3 за сутки).

Графика: Яндекс

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12 714 заболевших (+19 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2768 (+8),

Вышневолоцкий городской округ – 2150 (+5),

Ржев – 2175 (+4),

Калининский район – 1627 (+2),

Торжок – 1598 (+2),

Кимры – 1562 (+6),

Бологовский район – 1019 (0).

В Тверской области прививку от коронавируса сделали 103 484 человека – это 82,4% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 22 апреля, вакцинировались 1500 человек. В федеральный регистр внесена информация о 97 216 вакцинированных гражданах.

Напомним, в 2021 году, до начала нового учебного года, в Тверской области от коронавируса планируется привить более 60% жителей.

В Верхневолжье в настоящее время развернуто 38 прививочных пунктов. К лету планируется открыть еще 12. Также действуют выездные бригады.

24 апреля Тверская область присоединится к Всероссийскому субботнику. Акция пройдет во всех регионах, в том числе участниками станут 11 городов Верхневолжья, где пройдет голосование жителей за проекты благоустройства в 2022 году.

Убирать добровольцы будут дворы и общественные зоны, планируется привести в порядок памятники и малые архитектурные формы, высадить цветы и деревья, покрасить лавочки, бордюры и заборы.

В Твери для уборки определено 30 территорий. Это Парк Победы, Первомайская роща, Мигаловская набережная, Парк Текстильщиков, Бобачевская роща, Константиновские карьеры, набережные, скверы, зеленые зоны.

Напомним, что голосование за выбор объектов, которые будут благоустраивать в 2022 году, начнется 26 апреля и продлится до 30 мая. Всего от Тверской области заявлено 47 проектов.

В Твери и Калининском районе в Вербное воскресенье (25 апреля) и на Пасху (2 мая) будут запущены дополнительные маршруты в сторону кладбищ.

24, 25 апреля, а также 1,2 и 8 мая на рейсы выйдут несколько автобусов №154к, №177к и №222к.

На маршруте №154к «Речной вокзал – Дмитрово-Черкассы – Пролетарка» 24 и 25 апреля автобусы проследуют с интервалом в 25 минут с 8:30 до 14:00 со следующими остановками: Речной вокзал, Улица Зинаиды Коноплянниковой, Площадь Мира, Областной архив, Улица Скворцова-Степанова, Петербургская застава, 3-я городская больница, Улица Комарова, Вагоностроительный завод, 1-я медсанчасть, Домостроительный комбинат, Областная больница, Спортбаза, Отель «Тверь», Дачи, Николо-Малица, Центральное кладбище, Кладбище-2, Кладбище-3, СНТ «Межурка»-2, СНТ «Межурка»-3, Дмитрово-Черкассы, СНТ «Межурка»-3, СНТ «Межурка»-2, Кладбище-3, Кладбище-2, Центральное кладбище, Дачи, Черкассы, Полиграфический комбинат детской литературы, Завод железобетонных изделий, Автобаза, НПО «Центр программных систем», 1-я Республиканская улица, Полиграфический комбинат, Улица Лизы Чайкиной, Технический университет, Комсомольская площадь, Пролетарка.

В обратном направлении между остановками «Областная больница» и «Домостроительный комбинат» добавится остановочный пункт «Улица Бакуниной».

1, 2 и 8 мая автобусы проследуют по этому же маршруту с заменой остановки «Дачи» на «СНТ «Лесник» и «СНТ Вираж» с интервалом в 17 минут с 8:30 до 14:00.

На маршруте №177к «Лебедево (кладбище) – Железнодорожный вокзал» 24 и 25 апреля автобусы будут ходить с интервалом в 60-80 минут с 8:30 до 13:30. Они будут следовать по маршруту: Лебедево (кладбище), Лебедево, Улица Марины Расковой, Посёлок имени Чкалова, Октябрьский проспект, Бульвар Цанова дом №2, Автовокзал, Железнодорожный вокзал.

На обратном пути автобусы будут останавливаться у железнодорожного вокзала, автовокзала, на Октябрьском проспекте, в посёлке имени Чкалова, на улице Марины Расковой, у торгового дома «Тандем», а Лебедево и у кладбища. 1, 2 и 8 мая автобусы будут ходить с интервалом в 25-40 минут с 8:30 до 13:30.

Автобусы №222к «Пролетарка – Лебедево» 24 и 25 апреля будут следовать с интервалом в 26-27 минут с 8:30 до 13:30 с остановками: Пролетарка, Комсомольская площадь, Технический университет, Улица Лизы Чайкиной, Полиграфический комбинат, 1-я Республиканская улица, НПО «Центр программных систем», Автобаза, Завод железобетонных изделий, Полиграфический комбинат детской литературы, Ремонтно-механический завод, Глинково, Поворот на Никольское, Кривцово, Лебедево, Лебедево (кладбище). 1, 2 и 8 мая автобусы будут ходить с интервалом в 35-55 минут с 8:30 до 13:30.

Графика: ПТО

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