Парламентские вести: Бологому - новое звание, пересмотр областного бюджета, мультимедийный парк в Твери

На заседании Заксобрания. Фото: ЗСТО

22 апреля прошло очередное заседание Законодательного Собрания Тверской области. Среди вопросов - ходатайство о присвоении городу Бологое почетного звания РФ «Город трудовой доблести», изменения в областной бюджет, регистрация инициативной группы граждан.

Депутаты Законодательного Собрания Тверской области приняли Постановление об обращении к Президенту РФ с ходатайством о присвоении городу Бологое почетного звания РФ «Город трудовой доблести».

«Город трудовой доблести» - почётное звание Российской Федерации, установленное федеральным законом от 1 марта 2020 года «в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941—1945 годов». Закон, инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным, был принят в преддверии празднования 75-летия Победы.

Согласно закону, звание «Город воинской доблести» присваиваться городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, «обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».

Для присвоения звания граждане и общественные организации вносят местным властям предложения, которые далее направляются региональным властям. Регион, в свою очередь, обращается к Президенту РФ.

Затем ходатайство с экспертным заключением РАН рассматривается оргкомитетом "Победа". 19 февраля этого года академия подтвердила основания для присвоения почетного звания РФ «Город трудовой доблести» городу Бологое.

В годы Великой Отечественной войны город, как важный железнодорожный узел, через который бесперебойно шли воинские эшелоны с войсками и техникой на Калининский, Волховский, Ленинградский и Белорусский фронты, в 1941-1944 годах регулярно подвергался ожесточенным бомбардировкам (первые бомбы на Бологое были сброшены уже 1 июля 1941 года). Самоотверженный труд жителей Бологое в годы войны неоднократно отмечался государственными наградами.

Летом 1942 года первые 44 работника станции Бологое были отмечены орденами и медалями. Всего за годы войны более 1 тысячи железнодорожников и работников городских предприятий Бологого получили правительственные награды, в том числе медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

Учитывая значительный вклад жителей Бологое в достижение Победы в Великой Отечественной войне, проявивших при этом массовый трудовой героизм, а также предложения граждан, общественных объединений, органов местного самоуправления города Бологое и Бологовского муниципального района, Законодательное Собрание Тверской области ходатайствует перед главой государства о присвоении городу Бологое высокого звания «Город трудовой доблести».

На заседании. Фото: ЗСТО

- Это звание присваивается городам, на территории которых не велись боевые действия, но которые сыграли очень важную роль в обеспечении фронта и общем вкладе в Победу. Бологое – классический пример трудового героизма, поэтому депутаты единогласно поддержали обращение-подчеркнул председатель Законодательного Собрания тверской области Сергей Голубев.

Также внесены изменения в бюджет Тверской области, проект депутаты одобрили в двух чтениях. В 2021 году доходную часть областного бюджета предложено увеличить на более чем на 2 миллиарда рублей, расходную часть - на 4 миллиарда. Согласно закону, наибольший объем дополнительных расходов предусмотрен на отрасли строительства, здравоохранения. Кроме того, на софинансирование строительства пяти детских садов будет выделено150,5 миллионов рублей, в том числе 90 млн. 661 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета. На разработку проектно-сметной документации, связанной с ликвидацией свалки на 13 км Бежецкого шоссе будет выделено 14 миллионов.

611 миллионов предполагается направить на разработку научно-проектной документации, проведение первоочередных противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия Тверской области. На реконструкцию Дворца культуры «Шахтер» в г. Нелидово» направят 301 миллион.

- Также серьезные средства выделяются на возведение современного мультимедийного центра – Исторического парка «Россия – моя история» в городе Твери. То есть, на месте троллейбусного парка со временем появится комплекс больших красивых зданий. Этот объект ориентирован на молодое поколение – со всеми мультимедийными возможностями, интернет-площадками и интерактивными залами. Полагаю, что он будет одним из самых востребованных объектов современной Твери. Кроме того, выделяются средства на реконструкцию ряда исторических зданий. В частности, это бывшее здание Венециановского училища, комплекс застройки набережной Афанасия Никитина. То, что региональная власть самое серьезное внимание уделяет вопросу восстановления памятников истории и культуры, приведению их в нормативное состояние, превращению в общеобластное достояние с точки зрения размещения в них культурных и музейных объектов, безусловно, имеет положительное значение для региона и для всех его жителей, - отметил Сергей Голубев.

На оплату госконтракта на поставку магнитно-резонансного томографа для ГБУЗ «ОКБ» предусмотрено 104 млн. 475 тыс. руб., на строительство ДОКБ в г. Твери - 1 млрд. 94 млн. руб. (включая 919 млн. 397 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета). Также на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями будет направлено 383 млн. 920 тыс. руб. (средства федерального бюджета). На приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с COVID-19, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, выделено дополнительно 52 млн. 213 тыс. руб. (за счет средств резервного фонда Правительства РФ). На укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения предусмотрено 110, 1 млн. руб. (в том числе 58, 5 млн. руб. за счет средств резервного фонда Правительства РФ).

174 млн. 800 тыс. руб. направят на строительство спортивных объектов.

Также на заседании областного парламента принято постановление о регистрации инициативной группы граждан по реализации права законодательной инициативы в областном парламенте.

Теперь официально зарегистрированная инициативная группа в составе 56 человек под председательством жительницы Твери Елены Гончаровой должна собрать подписи в поддержку предлагаемого к внесению в Законодательное Собрание Тверской области проекта постановления «О законодательной инициативе о принятии Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». Кроме того, инициативная группа имеет право представлять интересы граждан при внесении проекта постановления, его рассмотрении в Законодательном Собрании, а также отзыве проекта постановления.

Нынешняя инициативная группа была образована 24 декабря 2020 года. Законодательная инициатива по внесению изменений в федеральное законодательство связана проблемой с загрязнения атмосферного воздуха, в том числе промышленными предприятиями. По мнению разработчиков, существующие СанПиН регулируют только предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, при этом полностью обходя стороной понятия «запаха» выбросов в атмосферу. Однако, нередко именно запах от выбросов вызывает дискомфорт и может приводить к раздражению дыхательных путей и прочим проблемам со здоровьем. Несмотря на многочисленные жалобы населения на неприятный запах, никаких нарушений не выявляется, так как предельно допустимые концентрации веществ в воздухе находятся в норме. По мнению инициаторов законопроекта, решением данной проблемы может быть регламентация и нормирование «запаха» как правового института окружающей среды. Для того, чтобы провести регламентацию и нормирование запахов, необходима правовая основа. Первым шагом является внесение объемных изменений в федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха», что и предлагается сделать законодательной инициативой. Предлагаемый законопроект предусматривает не обязанность, а право каждого субъекта в установке нормативов регулирования запахов, то есть, каждый регион, по мысли разработчиков закона, сам определит, какие запахи на его территории являются вредными, а какие нет.

В поддержку своей инициативы 2 марта 2020 года в Тверской области была создана и размещена петиция «Регламентируем запахи, которые нас убивают!». За две недели она набрала 3500 голосов жителей разных регионов в свою поддержку.

Инициативная группа готова предложить Законодательному Собранию Тверской области воспользоваться правом законодательной инициативы и внести предлагаемый законопроект в Госдуму.