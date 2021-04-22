Весенний призыв-2021 в Твери: сроки, особенности кампании, кого в армию не возьмут

Весенняя мобилизация в Твери началась с 1 апреля и заканчивается 15 июля. Фото: Александр ГЛУЗ

1 апреля 2021 в Тверской области, да и по всей стране, стартовал весенний призыв в армию. Продлится он до 15 июля. В этот период явиться в военкомат обязаны все, кто подходит по возрасту.

Призывников, прошедших медицинскую комиссию, распределяют по разным войскам. Их несколько: Сухопутные войска, Воздушно-космические силы, Военно-морской флот, Ракетные войска стратегического назначения, Воздушно-десантные войска. Как правило, первоначальное распределение в войска происходит еще в 16 лет, когда парни получают приписные свидетельства. Однако это совершенно не гарантирует попадание в те войска, которые значатся в приписном. Очень часто судьба будущей службы решается прямо на городском сборном пункте, куда приезжают так называемые «покупатели» - офицеры-представители частей.

В интервью СМИ военный комиссар Тверской области полковник Игорь Янин прокомментировал, что основная масса новобранцев из Верхневолжья служит в воинских частях, дислоцирующихся в Западном военном округе.

Призывники, у которых есть супруги и дети, а также родители с определёнными заболеваниями или пенсионного возраста, могут проходить службу в Тверской области либо в ближайших областях страны.

НА ЗАМЕТКУ

Болезни, с которыми не берут в армию

По статистике по состоянию здоровья на военную службу в Тверской области не берут порядка 25% призывников.

1. Проблемы с опорно-двигательным аппаратом

Сколиоз 2-й степени с деформацией не менее 11 градусов, или плоскостопие 3 степени (с 1 и 2 уже призывают). Артрит 2 степени или отсутствие конечностей.

2. Зрение

Допустимая близорукость – до -6, катаракта, отслоение сетчатки, глаукома или отсутствие одного из глаз.

3. Патологии сердца

Повышенное давление - постоянно превышает порог в 150 на 90, порок сердца, ишемия.

4. Слух

Хронический отит или с полная глухота.

5. Проблемы с пищеварительной системой

Грыжа кишечника, хронический панкреатит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, желчнокаменная болезнь, геморрой.

6. Мочеполовая система

Мочекаменная болезнь, водянка яичка, нарушение половой функции и гиперплазии, хронический энурез.

7. Другие болезни

Заикание, ожирение выше второй степени, призывник страдает сахарным диабетом, ВИЧ, гепатитом, туберкулезом или онкологическим заболеванием, фобии и шизофрения.

ВАЖНО

Кого еще не возьмут в армию в 2021 году Гражданин России может не идти в армию, если он:

Работает в МВД, ФСБ или в МЧС.

Имеет непогашенную судимость.

Находится под следствием.

Студент вуза очного отделения, аспирант.

Находится в законном браке и имеет двух детей и больше.

Является отцом-одиночкой, опекуном престарелых родителей.

При этом некоторым призывникам дают отсрочку от службы. Вот по этим показаниям:

Уход за больным родственником.

Наличие ребенка-инвалида до 3 лет.

Беременность жены более 26 недель.

Чтобы вам дали отсрочку, надо предоставить необходимые документы, подтверждающие право на это.

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