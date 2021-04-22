Весенний призыв-2021 в Твери: сроки, особенности кампании, кого в армию не возьмут

Весенняя мобилизация в Твери началась с 1 апреля и заканчивается 15 июля.
Фото: Александр ГЛУЗ
1 апреля 2021 в Тверской области, да и по всей стране, стартовал весенний призыв в армию. Продлится он до 15 июля. В этот период явиться в военкомат обязаны все, кто подходит по возрасту.
Призывников, прошедших медицинскую комиссию, распределяют по разным войскам. Их несколько: Сухопутные войска, Воздушно-космические силы, Военно-морской флот, Ракетные войска стратегического назначения, Воздушно-десантные войска. Как правило, первоначальное распределение в войска происходит еще в 16 лет, когда парни получают приписные свидетельства. Однако это совершенно не гарантирует попадание в те войска, которые значатся в приписном. Очень часто судьба будущей службы решается прямо на городском сборном пункте, куда приезжают так называемые «покупатели» - офицеры-представители частей.
В интервью СМИ военный комиссар Тверской области полковник Игорь Янин прокомментировал, что основная масса новобранцев из Верхневолжья служит в воинских частях, дислоцирующихся в Западном военном округе.
Призывники, у которых есть супруги и дети, а также родители с определёнными заболеваниями или пенсионного возраста, могут проходить службу в Тверской области либо в ближайших областях страны.
НА ЗАМЕТКУ
Болезни, с которыми не берут в армию
По статистике по состоянию здоровья на военную службу в Тверской области не берут порядка 25% призывников.
1. Проблемы с опорно-двигательным аппаратом
Сколиоз 2-й степени с деформацией не менее 11 градусов, или плоскостопие 3 степени (с 1 и 2 уже призывают). Артрит 2 степени или отсутствие конечностей.
2. Зрение
Допустимая близорукость – до -6, катаракта, отслоение сетчатки, глаукома или отсутствие одного из глаз.
3. Патологии сердца
Повышенное давление - постоянно превышает порог в 150 на 90, порок сердца, ишемия.
4. Слух
Хронический отит или с полная глухота.
5. Проблемы с пищеварительной системой
Грыжа кишечника, хронический панкреатит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, желчнокаменная болезнь, геморрой.
6. Мочеполовая система
Мочекаменная болезнь, водянка яичка, нарушение половой функции и гиперплазии, хронический энурез.
7. Другие болезни
Заикание, ожирение выше второй степени, призывник страдает сахарным диабетом, ВИЧ, гепатитом, туберкулезом или онкологическим заболеванием, фобии и шизофрения.
ВАЖНО
Кого еще не возьмут в армию в 2021 году Гражданин России может не идти в армию, если он:
Работает в МВД, ФСБ или в МЧС.
Имеет непогашенную судимость.
Находится под следствием.
Студент вуза очного отделения, аспирант.
Находится в законном браке и имеет двух детей и больше.
Является отцом-одиночкой, опекуном престарелых родителей.
При этом некоторым призывникам дают отсрочку от службы. Вот по этим показаниям:
Уход за больным родственником.
Наличие ребенка-инвалида до 3 лет.
Беременность жены более 26 недель.
Чтобы вам дали отсрочку, надо предоставить необходимые документы, подтверждающие право на это.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.