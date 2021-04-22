Коронавирус в Твери, последние новости на 22 апреля 2021: инвалиды-колясочники брали штурмом Пенсионный фонд, а дети поедут в лагеря

Инвалиды штурмуют Пенсионный фонд. Ребёнок на отдыхе в оздоровительном лагере. Фото: стоп-кадр с видео vk.com/nko.expert

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 22 апреля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 39 275 случаев заражения COVID-19 (+78 за сутки).

Выздоровели 37 359 человек (+84 за последние сутки).

Изолировано 1077 больных (-13).

Умерли 839 человек (+7 за сутки).

Графика: Яндекс

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12 661 заболевших (+19 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2745 (+9),

Вышневолоцкий городской округ – 2144 (0),

Ржев – 2168 (+3),

Калининский район – 1623 (+5),

Торжок – 1596 (+1),

Кимры – 1555 (+1),

Бологовский район – 1019 (+1).

Сегодня, 22 апреля, в 8:00 в Твери откроется бронирование путёвок в детские оздоровительные летние лагеря. В летнюю кампанию 2021 года тверские школьники смогут отдохнуть в восьми лагерях, это "Ровесник", "Радуга", "Дружба", "Романтик", "Чайка", "Ромашка", "Спутник" и "Звёздний". Одна смена будет длиться 21 день.

Забронировать путёвку можно будет на специальном сайте. Цены на путёвки утверждены:

- Полная стоимость составит 25 504 рубля. Полную стоимость придётся заплатить родителям детей, которые живут и учатся (или только учатся) за пределами Твери.

- Для детей работников лагерей путёвка обойдётся в 2 550 рублей.

- Для детей бюджетников путёвка на одну смену будет стоить 9 900 рублей.

- Для детей родителей, которые трудятся в иных (не бюджетных) тверских организациях - 17 025 рублей.

Читайте подробности о лагерях, которые откроются в летний сезон - 2021 и стоимости путёвок.

Справки также дают по телефонам: (4822) 36-32-83 и (4822) 35-62-98.

В Тверской области продолжается прививочная кампания. С начала вакцинации прививку сделали 100 680 человек – это 80,2% от общего количества вакцины, поступившей в регион. 20 апреля прививку сделали 1332 человека.

В федеральный регистр внесена информация о 94 558 вакцинированных гражданах.

Напомним, в 2021 году, до начала нового учебного года, в Тверской области от коронавируса планируется привить более 60% жителей.

В Верхневолжье в настоящее время развернуто 38 прививочных пунктов. К лету планируется открыть еще 12. Также действуют выездные бригады.

Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала Госуслуги, региональную медицинскую информационную систему МедрегТверь, МФЦ, по единому номеру "122".

Жителям отдаленных населенных пунктов для записи на вакцинацию необходимо позвонить в местные районные больницы, которые собирают сведения о желающих вакцинироваться и вызывают прививочную бригаду.

Инвалиду-колясочнику в одиночку в здание Пенсионного фонда, что на Смоленском переулке в Твери, практически невозможно попасть. К такому выводу пришли общественники - исследователи доступной среды из некоммерческой организации "Эксперт".

Вход в здание тестировали члены общественной организации "Кристалл" - двое мужчин-колясочников. Свои попытки они назвали не иначе как попыткой подняться на Эверест.

Если первые две ступени с маленьким крутым пандусом их инвалидные коляски с трудом, но преодолели, то дальше путь инвалиду оказался закрыт.

- Хочется чтобы отделение было доступным и зимой мы не мёрзли, ожидая сотрудников. И ещё хотелось бы, чтобы была оборудована парковка для инвалидов, - поделились пожеланиями общественники.

-Прокуратура Московского района города Твери очень заинтересовалась обследованиями, которые касаются Пенсионного фонда, и запросила отчет о нашей работе, и мы его направили,- сообщает НКО "Эксперт" на своей страничке в соцсети.

Графика: ПТО

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