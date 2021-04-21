Будет ли «Бессмертный полк» в Твери в 2021 году - сообщаем подробности. Фото: Альберт БОЙКОВ

Одна из самых важный акций России в этом году отмечает свой юбилей. В стране она должна пройти уже в 10-й раз. Но не помешает ли коронавирус? Будет ли ли «Бессмертный полк» в Твери 2021 году?

В 2021 году, как и в прошлом, на фоне непростой эпидемиологической, провести «Бессмертный полк» в традиционном формате в День Победы не удастся. Поэтому в России было принято решение 9 мая 2021 года провести «Бессмертный полк» в онлайн-формате. А 24 июня 2021 года шествие пройдет в обычном режиме, если позволит эпидемиологическая обстановка.

Напомним, в Тверской области уже разрешено проведение многих массовых мероприятий. 19 марта 2021 губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал постановление об отмене отдельных ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса, разрешив увеличить число участников массовых мероприятий с 500 до 750.

«Спортивные, зрелищные, физкультурные, культурные, выставочные, просветительские мероприятия, мероприятия в сфере туризма и другие массовые отныне могут проводиться при количестве участников не более 750. Ранее действовало ограничение - до 500 человек. Трибуны и зрительские места должны быть заполнены не более чем на 75 % от общей вместительности объекта, до этого - наполовину», - говорится в официальном сообщении о смягчении антикоронавирусных мер на сайте областного правительства.

НА ЗАМЕТКУ

Как стать участником акции «Бессмертный полк» в 2021 году

Принять участие в акции «Бессмертный полк» 9 мая 2021 довольно просто. Для начала нужно зайти на сайт акции polkrf.ru, зарегистрироваться, выбрать свой регион и заполнить профиль своего героя.

Трансляция Бессмертного полка начнется 9 мая в 15.00. На телеэкранах покажут фотографии фронтовиков, присланных со всей страны на сайт акции. Каждый регион получит свой поток трансляции, поэтому везде люди увидят в своем строю всех своих земляков.

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