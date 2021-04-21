Коронавирус в Твери, последние новости на 21 апреля 2021: как и где оформить сертификат о вакцинации от COVID-19

Как оформить сертификат о прививке от коронавируса в Твери - поясняем. Фото: Александр РОГОЗА

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 21 апреля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 39 197 случаев заражения COVID-19 (+80 за сутки).

Выздоровели 37 275 человек (+85 за последние сутки).

Изолировано 1090 больных (-17).

Умерли 832 человека (+8 за сутки).

Графика: Яндекс

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12 642 заболевших (+35 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2736 (+5),

Вышневолоцкий городской округ – 2144 (+6),

Ржев – 2165 (+1),

Калининский район – 1618 (+3),

Торжок – 1595 (0),

Кимры – 1552 (+1),

Бологовский район – 1018 (0).

В Тверской области продолжается прививочная кампания. С начала вакцинации прививку сделали 99 348 человек – это 79,1% от общего количества вакцины, поступившей в регион. 19 апреля прививку сделали 985 человек.

В федеральный регистр внесена информация о 93 473 вакцинированных гражданах.

Напомним, в 2021 году, до начала нового учебного года, в Тверской области от коронавируса планируется привить более 60% жителей.

Напомним, в Тверском регионе развернуто 38 стационарных прививочных пунктов.

Вакцинация жителей Тверской области от COVID-19 стала основным вопросом на заседании оперштаба региона во главе с губернатором Игорем Руденей.

Сейчас запись на прививку ведется по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, непосредственно по телефонам пунктов вакцинации.

Также запись на прививку организована в МФЦ. После вакцинации в МФЦ можно также распечатать сертификат прививки от COVID-19.

Чтобы получить сертификат, необходимо сначала зарегистрироваться на портале Госуслуг. После проведения вакцинации в личный кабинет будет загружен сертификат профилактической прививки от COVID-19. Он доступен к использованию в электронном виде, здесь же можно сканировать QR-код сертификата.

Графика: ПТО

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