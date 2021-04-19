Уд или неуд: Органы местного самоуправления в Тверской области начинают держать экзамен перед своими жителями

На сайте областного правительства запущен опрос жителей региона о работе муниципальных администраций. Фото: Александр ЖМУЛИН

На сайте областного правительства запущен опрос жителей региона о работе муниципальных администраций и различных организаций, оказывающих транспортные, коммунальные и другие услуги населению. Опрос разбит по муниципалитетам и крупным городам Верхневолжья.

Чтобы принять в нем участие, на сайте правительства региона надо открыть слева выпадающее меню. Прокрутить вниз и кликнуть на табличку «ОПРОС общественное мнение».

Гражданам предлагается ответить на вопросы, касающиеся качества работы органов местного самоуправления, медицинского и транспортного обслуживания, образования, культуры, предоставления коммунальных услуг, состояния дорог. Собственно, вариантов ответа всего три: «удовлетворен», «не удовлетворен», «затрудняюсь ответить».

Сделать это можно до конца года.

Корреспондент «КП»-Тверь» сам поучаствовал в опросе и посмотрел, как продвигается голосование в Твери, а также некоторых крупных райцентрах региона.

Сразу можно сказать, что пока в опросе поучаствовало откровенно мало граждан. К примеру, в областной столице 19 апреля на 14:00 зафиксировано чуть больше 160 голосов. Причем, как нам удалось выяснить, один человек может проголосовать любое количество раз, просто заново проходя по ссылке…

Что касается мнения граждан по поводу работы муниципальных властей, то и в Твери, и в других крупных городах оно неудовлетворительное. Так, в областной столице на момент написания заметки отрицательно оценили деятельность местной администрации почти 90% проголосовавших. Примерно такая же картина конкретно по работе главы города, а также Тверской гордумы.

На вопрос «Вы удовлетворены или нет качеством автомобильных дорог в г. Твери?» более 80% респондентов ответили отрицательно. При этом все-таки больше проголосовавших оказались удовлетворены тем, как в городе работает общественный транспорт. 41% поставили ему «уд», 39% - «неуд». 31% почему-то затруднились четко ответить на этот вопрос. Видимо, это автомобилисты.

В целом больше удовлетворенных в опросе пока качеством различных услуг ЖКХ, то есть водо-, газо- и теплоснабжением.

При этом по опросу прослеживается недовольство качеством организации государственных медуслуг. Больше 70% ответили, что «не удовлетворены». По дошкольному образованию пока мнения разделились практически поровну. По общему преобладает опять же неудовлетворенность - свыше 55%.

Что интересно, в опросе есть пункты по поводу пола и возраста голосующих. Понятное дело, что здесь можно и схитрить, но все-таки интересно. Пока в Твери практически поровну голосуют и мужчины, и женщины. А вот по возрасту сильно преобладает контингент лиц, которым от 31 до 50 лет.

Конечно, 160 проголосовавших - это не срез общества. Да и учитывая повторность голосования, это может быть преднамеренное занижение результата по тому или иному вопросу. Ведь качество дорог, в отличие от их чистоты, за последние годы значительно улучшилось. И это подтверждали уже наши опросы, которые мы периодически проводим в тверском эфире радио «Комсомольская правда» (99,3 FM). А уж общественный транспорт в наших опросах по удовлетворённости всегда лидировал с подавляющим результатом.