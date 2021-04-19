Коронавирус в Твери, последние новости на 19 апреля 2021: экспедиция «Ржев. Калининский фронт» и четвёртая подряд победа ФК «Тверь»

В Тверской области продолжается вакцинация против коронавируса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 19 апреля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 39 037 случаев заражения COVID-19 (+81 за сутки).

Выздоровели 37 100 человек (+88 за последние сутки).

Изолировано 1120 больных (-14).

Умерли 817 человек (+7 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12 587 заболевших (+32 случая за последние сутки).

Графика: Яндекс.

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2728 (+6),

Вышневолоцкий городской округ – 2134 (+2),

Ржев – 2161 (+6),

Калининский район – 1611 (+2),

Торжок – 1593 (+2),

Кимры – 1550 (+5),

Бологовский район – 1018 (+1).

В Тверскую область поступила очередная партия вакцины от COVID-19 – 11 400 доз. Всего на данный момент в Верхневолжье прививку сделали 97 994 жителя региона – это 78,1% от общего количества вакцины, поступившей в регион, за последние сутки – 539 человек. В федеральный регистр внесена информация о 92 103 вакцинированных.

В Тверской области стартовала ежегодная международная поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт». Искать останки павших в Великую Отечественную войну красноармейцев прибыли более 700 поисковиков из 53 регионов России, а также постсоветских стран. Штаб экспедиции оборудован по аналогии с военно-полевым лагерем, где есть комфортные условия для проживания.

Важная новость из спортивной сферы. ФК «Тверь» выиграл четвёртый матч подряд. На этот раз тверские футболисты победили со счётом 2:1 у московской команды «Казанка». Забили голы Алексей Курзенев и Игорь Турсунов.