Сенаторы Совета Федерации от Тверской области опубликовали декларации о доходах

Сенаторы от Тверской области опубликовали декларации о доходах на сайте Совета Федерации. Фото: Валерий РОМАНОВ

Сенаторы отчитались о своих доходах в налоговых декларациях. «КП»-Тверь» просмотрела документы.

Сенатор от Тверской области Андрей Епишин. Фото: ПТО.

Сенатор от Тверской области Андрей Епишин за 2020 год задекларировал доход 33 471 631 рублей 4 копейки (в 2019 году была сумма в 56 502 695 рублей 7 копеек).

В собственности у него есть земельный участок для индивидуальной жилой застройки площадью 1841 квадратных метров, а вот участка для индивидуального жилищного строительства площадью 2 138 квадратных метров из декларации 2019 года у него больше нет.

Сенатор по-прежнему в разных долях владеет 17 участками для производства сельскохозяйственной продукции общей площадью почти 400 тысяч квадратных метров.

Есть у Андрея Епишина жилой дом площадью 1 078,9 квадратных метра, а также одна квартира 46,7 квадратных метра и 1/2 (с супругой) квартиры площадью 66,1 квадратного метра

В пользовании у Андрея Николаевича находится квартира площадью 42,6 квадратных метра, а также его семья (он, жена и три ребёнка) использует две квартиры – 128,4 квадратных метра и 46,7 квадратных метра.

Супруга Андрея Епишина отчиталась о доходе за 2020-й в размере 28 038 671 рублей 96 копеек (это почти вдвое больше, чем в 2019-м – 14 199 901 рубль 37 копеек, за 2018-й было всего 3 786 рублей). В собственности у неё участок земли сельхозназначения для дачного строительства площадью 375 369 квадратных метра, как и было в 2019 году.

Также у нее есть три нежилых помещения – 55,7, 55,4, 109,6 и 18,4 квадратных метра (в декларации за 2019-й последнего помещения не было).

В собственности у жены сенатора остался Lexus GX 460, тогда как в документах за 2019 год значился ещё и Volvo XC-90.

Сенатор от Тверской области Владимир Лукин. Фото: ПТО.

Член Совета Федерации от Тверской области Владимир Лукин задекларировал за 2020 год доход в сумме 8 412 084 рубля 62 копейки (почти, как в 2019-м – 8 414 850 рублей 20 копеек.

В собственности у Владимира Петровича лишь 1/2 квартиры площадью в 110 квадратных метров. Автомобиля нет. Супруга сенатора году Лариса Иосифовна Ахматова (1938 – 2020) скончалась в 2020 году.