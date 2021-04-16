«Лагерь построен как небольшой военный городок»: ветеран поискового движения Сергей Титков – об открытии вахты памяти

В Тверской области 18 апреля официально открывается шестая международная экспедиция «Ржев. Калининский фронт». Фото: ПТО.

В Тверской области с 2016 года проходит международная поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт». Ежегодно поисковики из разных регионов России, а также ближнего зарубежья приезжают поучаствовать в масштабной кампании. За пять лет (в 2020 году не помешал даже коронавирус) было поднято более двух тысяч останков солдат Красной армии, которые оставались лежать в безымянных санитарных захоронениях после кровопролитных боёв Ржевской битвы.

16 апреля 1945 года началась наступательная операция советских войск на Берлин, так что символично, что и к работе на вахте памяти поисковые отряды подготовились именно к этой дате.

Найденные тверскими поисковиками сапоги солдат, павших в годы войны. Фото: группа в ВК/НИ ВПЦ Подвиг.

Театр поисковых действий

– Лагерь полностью обустроен, организована кухня, есть всё для личной гигиены. Палатки отапливаются печками. Лагерь полностью подготовлен для проживания и работы, – рассказал по телефону руководитель научно-исторического военно-патриотического центра «Подвиг» Сергей Титков. – Сам по себе лагерь построен в виде современного военного городка.

Помимо комфортных палаток и полевой кухни, обустроены деревянные дорожки, чтобы не утонуть в грязи. Поставили эстраду, даже соорудили специальные беседки для курящих. «Всё, что нужно для жизни в полевых условиях, у нас есть!» – констатировал Сергей Вадимович.

Всего на участие в международной экспедиции зарегистрировались около 500 человек. Это поисковики из разных регионов страны, а также из Белоруссии, Казахстана и других стран постсоветского пространства.

Помогать поисковикам по традиции будут военнослужащие 90-го отдельного специального поискового батальона Министерства обороны РФ. Они будут возить на спецтехнике членов отрядов до мест поиска и обратно в лагерь, меньшая часть будет управляться на своём транспорте.

С 17 апреля начинается заезд отрядов в лагерь.

Лагерь поисковиков вновь будет находиться рядом с Ржевским мемориалом Советскому Солдату. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Под знаменем Советского солдата

В 2021 году лагерь экспедиции вновь расположился рядом с открытым в июне 2020 года Ржевским мемориалом Советскому солдату. 25-метровый бронзовый солдат словно охраняет покой трудящихся поисковиков, которые помогают восстановить имена погибших за Родину.

Всего, к слову, за пять лет работы было установлено 107 имён советских воинов. Часть останков со всеми почестями захоронили на мемориальном кладбище советских воинов в Ржеве, часть передали родственникам погибших.

В этом сезоне также будут соблюдать все противокоронавирусные меры. Всё-таки пандемия COVID-19 продолжается. Хотя многие из тех, кто прибудет на экспедицию, уже сделали прививки.

Также по сложившейся традиции посетить лагерь смогут школьники, студенты и ветераны. За пятилетнюю практику около шести тысяч учеников школ уже побывали на такой экскурсии.

– Перед лагерем всегда устанавливается мини-музей. Всегда выставляется военная техника перед входом: танки, бронемашины, орудия, – обозначил заслуженный поисковик Сергей Титков.

В 2021 году в международной экспедиции «Ржев. Калининский фронт» будут участвовать около 500 поисковиков со всей страны и ближайшего зарубежья. Фото: ПТО.

След в истории

Места, где пройдут раскопки, поисковики уже отметили на картах. В этом году это территории посёлка Есинка и деревни Толстиково в Ржевском районе. Активная работа продлится до 30 апреля.

Кроме того, в других районах нашей области также открыли свою вахту поисковики. Именно рядом с поисковиками хорошо понимаешь справедливость фразы Суворова: «Война не закончена, пока не похоронен последний солдат».

В 2021 году работам в Ржевском районе будет посвящён спецвыпуск всероссийского журнала «Военная археология». О поисковой операции на Тверской земле расскажут во всех подробностях.

Всего же в разных концах России в этом сезоне пройдёт около двух тысяч поисковых экспедиций.