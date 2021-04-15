Когда в Твери отключат отопление

В прошлом году отопление в Твери в жилом фонде отключили только 6 мая. Фото: Александр ЖМУЛИН

Сегодня многие владельцы квартир в областной столице уже могут сами регулировать уровень отопления в своих жилищах или отключить его полностью. Современные батареи-радиаторы позволяют. Повернул вентиль - и готово дело. Однако все же в большинстве квартир, не говоря про школы, детсады и больницы, приходится ждать, когда отопление официально отрубят по всему городу. «КП»-Тверь» выясняла, когда это случится в этом году.

Мы позвонили в «Тверскую генерацию», которая как раз и отвечает за тепло основной массы батарей в Твери. Однако там ответили, что вопрос вообще-то не совсем к ним.

- Решение об отключении отопления в городе принимает администрация Твери, о чем она должна заблаговременно оповестить граждан на своем сайте, - ответили нам в пресс-службе компании. - Норматив для отключения такой: если пять суток среднесуточная температура не ниже +8 градусов тепла, то, по правилам, надо отключать.

Что ж, если бы теплая погода продержалась еще немного, то был бы повод отключить отопление. Однако с понедельника ожидается незначительное похолодание. И если днем еще будет примерно 10 градусов тепла, то ночью может дойти и до нуля.

При этом мы посмотрели прогноз Тверского гидрометцентра больше чем на неделю вперед и исходя из расчетов среднесуточной температуры воздуха в городе выяснили, что отопление могут отключить не ранее майских праздников. То есть, до конца апреля, если прогнозы синоптиков верны, это точно не произойдет. Норматив не позволит.

Кстати, добавим, что в прошлом году отопление в Твери в жилом фонде отключили только 6 мая. А в доковидный 2019 год - в конце апреля.