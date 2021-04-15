В Твери МЧС с коллегами учились ловить поджигателя и тушить созданный им пожар

В Твери прошли учения спасателей по тушению пожара в населённом пункте. Фото: Степан КАМЕНЕВ

«В Тверской области из-за поджога травы начался ландшафтный пожар в населённом пункте» – такова была легенда учений областного МЧС, проходивших на площадке аэродрома в Змеёво. Огонь начал распространяться в посёлке, а также грозил перекинуться на лес.

В учениях участвовали как профессиональные пожарные, так и члены добровольных пожарных дружин. Гасили пламя, распространяющееся по сухой траве и в зарослях деревьев.

Все действия выполняли чётко и быстро. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Борцы со стихией проверили всю имеющуюся у них спецтехнику. И автоцистерны, от которых по полю тянулись шланги, и шланги со специальными приспособлениями, чтобы заливать воду вглубь почвы, и машины, разбрызгивающие воду, и т.д. Добровольцы использовали ранцевые огнетушители, чтобы сбить пламя.

На поле работала техника Минлесхоза и ответственной за уборку и поливку улиц организации «ЖЭК», предприятий, аварийных бригад, органов местного самоуправления...

На месте поймали условного поджигателя и забрали на «скорой» условного раненого. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Параллельно полицейские нашли и задержали подозреваемого в поджоге травы. Его роль играл один из волонтёров.

Сотрудники администрации условного сельского поселения взаимодействовали со всеми ведомствами. Вот «скорая» мчит за пострадавшими, вот подъехали автобусы, которые будут эвакуировать население. Алгоритм был чётко выверен. И даже тонкая струйка воды, бившая из дырочки в пожарном рукаве, выглядела достоверной участницей учений.

Досадный прокол в шланге. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Ну а затем замначальника ГУ МЧС по Тверской области Александр Пухов констатировал: «При тушении условного пожара никто не пострадал».

– Учения проходят во всех муниципальных образованиях Тверской области. Контролируют их проведение посредники из Главного управления МЧС. Если говорить о тех учениях, которые проводились на территории аэропорта Змеёво, то мы оцениваем их положительно. Было отработано взаимодействие всех структур, которые участвуют в этих действиях, – отметил заместитель начальника по государственной противопожарной службе ГУ МЧС России по Тверской области Александр Пухов.

Заместитель начальника ГУ МЧС по Тверской области Александр Пухов прокомментировал, что положительно оценивает выполнение подчинёнными поставленных задач на учениях. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Тверской области. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Командно-штабные учения проходят в эти дни по всей стране. Тверская область не была исключением.

Учения показали, что тверские спасатели к сезонным чрезвычайным ситуациям готовы.