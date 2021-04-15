Выходные в Твери будут ясными и теплыми, а в понедельник немного похолодает

В столице региона будет сухо и малооблачно. Фото: Александр ЖМУЛИН

На днях в Тверской области был побит температурный рекорд 1989 года: 13 апреля столбик термометра показывал больше 20 градусов. Сегодня температура уже заметно снизилась, хотя все равно тепло. В пятницу будет примерно также.

А затем, в ближайшие дни, как рассказала нам доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова, характер погоды будет определять антициклон, центр которого находится над Скандинавией.

- С пятницы на субботу ночью будет +5 градусов, в субботу и воскресенье днем ожидается +13, +14 градусов, причем на солнышке припечет и больше, - сообщила эксперт. - В субботу будет ясно и солнечно. В воскресенье, понедельник и вторник - переменная облачность. То облака, то солнышко выглянет.

Зонтики в эти выходные и в начале следующей недели также не понадобятся - дождей в ближайшие дни не предвидится.

При этом Наталья Сердитова отметила, что с понедельника немного похолодает:

- Днем будет только +9. Вторник немного теплее, ожидается +10, +11 градусов днем. Ночью почти до нуля. Ветер будет северо-восточного направления, 6 м/с. В воскресенье поменяет направление на восточное. Сила ветра останется примерно такой же слабой.

К понедельнику начнет расти атмосферное давление до 761 мм ртутного столба. Во вторник также, а потом ожидается снижение давления.