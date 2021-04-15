"Куплю квартиру, "BMW" и поеду на Чукотку": житель Твери рассказал, на что потратит выигранные в лотерею миллионы

Владимир Ярославцев выиграл в лотерею 334 миллона рублей Фото: stoloto.ru

В Твери, спустя три месяца разыскали мужчину, который выиграл 334 миллиона в лотерею.

Владимиру Ярославцеву повезло в конце прошлого года в 2684-м тираже "Спортлото "4 из 20". Он стал обладателем суперприза в размере 334 883 756 руб. Однако, за выигрышем новоиспеченный миллионер не спешил. Мужчину искали три месяца и нашли.

Выяснилось, что Владимир Фатеевич несколько месяцев не обращался за выигрышем по личным обстоятельствам - поправлял здоровье.

- У меня проблемы с суставами. Да и погодные условия не позволяли легко передвигаться. Как все решил, так и приехал, - рассказал победитель.

Мужчине почти 80 лет. Сам он родом с Дальнего Востока, сейчас живет в Твери. Долгие годы работал на Чукотке в спасательной службе федерального назначения. Сейчас - на пенсии, в лотереях участвует с 2000 года. Так крупно ему повезло впервые.

Незадолго до победы Владимир Ярославцев приобрел монетку, рассчитывал выиграть 4000 рублей, а стал миллионером и уже решил, на что потратит выигранные деньги.

- Хочу купить себе просторную трехкомнатную квартиру и новенькую BMW. Первым делом поправлю здоровье, а потом поеду отдыхать. Может, за границу или выберу отличный санаторий на юге России, - рассказал он в интервью "Столото". - С такими деньгами, я легко смогу решить бытовые вопросы. Поправлю здоровье, начну заниматься спортом. А еще обязательно поеду на Чукотку, где я работал, и в Магадан, где учился.

Также пенсионер планирует помогать близким и заниматься благотворительностью. Как именно будет жертвовать средства, еще не решил.