Активисты «Том Сойер Феста» нашли в Твери дом, который можно будет покрасить

Это старинный деревянный дом в Затьмачье, где нужно поработать не только с покраской фасада, но и с резными элементами декора Фото: Виктория ТУШКОВА

В Твери еще можно найти немало улиц и переулков, где стоят, словно памятники истории, старинные деревянные здания. Одно из таких мест - Затьмачье. Здесь сохранилось немало интересных образцов деревянной архитектуры первой половины XX века. Один из тамошних домов приглядели себе для нового старта в областной столице тверские активисты всероссийского общественного движения по восстановлению исторического облика старинных домов «Том Сойер Фест».

Напомним, что ввиду ряда объективных обстоятельств им пришлось бросить старое деревянное строение на улице Староворобьевской (это центр города, недалеко от площади Славы), над которым успели неплохо потрудиться в прошлом году, и искать новый дом.

В начале марта инициатор и один из главных координаторов фестиваля «Том Сойер Фест - Тверь» Игорь Долгих сообщил, что объект уже найден.

- Он также представляет интерес с исторической точки зрения. Построен, по предварительным сведениям, тоже в XIX веке. Это жилое деревянное строение с интересными резными элементами внешнего декора. С собственником достигнуто полное взаимопонимание, владелец за то, чтобы мы вернули дому его «молодой» вид, - отметил Игорь.

Тогда он не стал называть корреспонденту «КП»-Тверь», что это конкретно за дом.

Однако 14 марта активисты в своей группе в соцсети раскрыли карты: это дом № 27 на улице Софьи Перовской.

У дома на улице Софьи Перовской очень красивые резные узоры - элементы декора. Фото: Виктория ТУШКОВА

- Это старинный деревянный дом в Затьмачье, где нужно поработать не только с покраской фасада, но и с резными элементами декора, - написали они.

Работать над его преображением тверские «том сойеры» начнут уже в эту субботу. Сбор объявлен на 12:00.

Как сообщил Игорь, они планируют провести субботник на придомовой территории, обустроить рабочую зону, зачистить фасад в нижней части дома.

Хоть у «Том Сойер Фест - Тверь» уже сложилась команда, ребята будут рады принять в свои ряды новых энтузиастов. И, судя по доброжелательным позитивным комментариям в соцсети, за этим дело не станет.

- Мы еще не решили, в какой цвет будем его красить, - рассказал Игорь Долгих «КП»-Тверь». - Будем поднимать архивы, чтобы узнать какого цвета был изначально этот дом до того, как его покрасили в зеленый.

Также активист отметил, что работа над этим домом займет у волонтеров не больше одного сезона.

- Может в этом году и еще за один дом успеем взяться, - добавил Игорь.