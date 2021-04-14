Раскрыта тайна больничных птиц: Орнитолог-любитель из Твери рассказала, почему пернатые, гнездящиеся у больниц, такие красивые и жирные

Анастасия Каменская приметила: около Тверской больницы скорой помощи живут особенные птицы. Фото: vk.com/lisoid88

А вы любите наблюдать за птицами? Тверичанка Анастасия Каменская очень любит. Анастасия - персона в нашем городе известная: организатор международного фестиваля польского кино «Висла» в Тверской области. Но есть у Анастасии и ещё одна страсть, не менее сильная, чем польское искусство, - птицы.

Анастасия Каменская - зооволонтёр и орнитолог- любитель. Занимается спасением и реабилитацией попавших в беду пичуг, некоторые из которых живут прямо у Анастасии дома. Сейчас, например, у неё квартируют две галки, чайка, ворона, синица и воробей. Пернатая компания - полноценные члены семьи. На волю этим птицам нельзя: не выживут из-за старых травм, от которых их когда-то выходила Анастасия.

На счету Анастасии не одна спасённая птичья душа. Фото: страничка героини vk.com/lisoid88

Казалось бы, про птиц Анастасия Каменская знает всё. Но судьба распорядилась так, что ей открылась ещё одна загадочная птичья тайна.

Началось всё с неприятности: Анастасия попала в больницу. Ей стало плохо, и девушку госпитализировали в «четвёрку» - Тверскую больницу скорой помощи. Придя в себя (Анастасия, кстати, очень благодарит медиков за профессионализм и заботу), она занялась любимым делом - наблюдением за птахами. Пока лишь из окна, конечно.

Своими больнично-орнитологическими наблюдениями Анастасия поделилась на страничке в соцсети: «На территории больницы живёт невозможное количество красивых и крупных птиц, нигде в городе таких прекрасных не видела. Они строят и перестраивают гнезда, ссорятся, мирятся, общаются и таскают съестное с больничной помойки, на которую выходят окна моей палаты. А я смотрю на них и думаю: с чего они такие красивые, эти птицы…»

- Тут правда очень много птиц, - подтвердила Анастасия Каменская «КП»-Тверь» по телефону. - Грачи, галки, вороны, зеленушки (птицы семейства вьюрковых. - Ред.), дрозды-рябинники и обыкновенные дрозды, лазоревки, большие синицы, овсянки, ну и чайки, конечно. Все птицы просто невероятно красивые.

Отчего же именно прибольничные птахи так жирны да хороши? Ответ пришёл сам собой: чтобы хорошо выглядеть, нужно хорошо кушать. А на больничной помойке для птиц просто «экоферма».

Природа около "четвёрки" - рай для пернатых. Фото: Анастасия Каменская.

- Еда в больнице здоровая: минимум соли, никаких специй, сахара. Ничего жареного не дают, конечно. Но здоровую пищу любят не все, что-то в тарелках остаётся, - улыбается Анастасия. - А некоторым больным после операции кусок в горло не лезет. Остатки еды попадают на помойку, где пернатые и пируют.

Что ж, возможно, так и есть. А может, симпатичных птах подкармливают сами пациенты - той же самой больничной или принесённой родными едой. Можно предположить, что по сравнению с пичугами с обычной помойки больничные пернатые - настоящие ЗОЖники: никакой тебе селёдки, только полезные крупы.

А ещё Первомайская роща рядом раскинулась, плюс дом престарелых, а старички очень любят подкармливать птичек. Свежий воздух, благодать. Выходит, где людям больница, там птицам курорт. И хорошо, пускай радуют пациентов своим задорным видом. Положительные эмоции, как известно, всегда способствуют выздоровлению. Вот и Анастасия Каменская чувствует себя уже лучше и собирается выписываться домой. Пожелаем ей здоровья и новых открытий!

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Андрей ЗИНОВЬЕВ, доктор биологических наук, профессор:

- Очень занятное наблюдение! Но к научному я его, конечно, не отнесу. Птицы найдут, где и что поесть. Еда с помоек не особо влияет на внешний вид птиц. По крайней мере, особой внешней разницы между дикими и нашими помоечными птицами обычно нет. На помойках чаще всего питаются всеядные птицы - врановые, например. Они действительно и селёдку могут съесть. Те же чайки тоже отлично по помойкам питаются. Другие виды с более «специализированным» питанием в помойку не особо и полезут.