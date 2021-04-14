В Тверской области возобновляется диспансеризация

Важно!

- КОНСУЛЬТАЦИИ ПО БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

- ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ НА ВСЕХ ЭТАПАХ

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

- КРУГЛОСУТОЧНЫЙ КОНТАКТ-ЦЕНТР

- ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Страховые представители информируют:

- в Тверской области возобновлена диспансеризация

- продолжается массовая вакцинация от COVID-19 (Записаться можно через личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru, региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, по единому номеру «122», а также по телефонным номерам прививочных пунктов, которые размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области)

- гражданам с медицинскими полисами АО СГ «Спасские-ворота-М» необходимо их переоформить (в связи с отзывом лицензии у компании)

- в «Капитал МС» всем желающим можно оформить электронный полис ОМС (с фотографией)

8-800-350-13-26

www.KAPMED.ru

Филиал «Капитал МС» в Тверской области

Тверь, ул.А.Попова д.4, 58-56-12

Путь к здоровью начинается с нами!

Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Капитал Медицинское Страхование» в Тверской области Лицензия ОС № 3676-01 от 16.11.2018