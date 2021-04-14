Холдинг «Афанасий» приглашает на Дни карьеры 26 и 27 апреля

Мы вас ждём!

Холдинг «Афанасий» решил отрыть свои двери для готовых к профессиональному росту и динамичному развитию выпускников тверских вузов и ссузов. Ведь лучше прийти и увидеть всё своими глазами, чем прочитать в брошюре.

Ежегодно «Афанасий» помогает вчерашним выпускникам сделать первые шаги в своей профессии, организовывая практики и стажировки. Идет активная работа с учебными заведениями города. Но можно взять и прийти самим, задать все вопросы и стать частью команды «Афанасия».

Механики, бухгалтеры, слесари, экономисты, наладчики, микробиологи, маркетологи, технологи, менеджеры по продажам, снабженцы - это далеко не полный список специальностей, в которых можно себя успешно реализовать.

26 и 27 апреля все желающие смогут принять участие в интерактивной программе «Дни карьеры». Участники изучат свою будущую профессию изнутри, смогут задать вопросы сотрудникам холдинга, а также получат возможность проявить себя, а значит, попасть на практику, стажировку или сразу трудоустроиться на «Афанасий».

ПРОГРАММА «ДНЕЙ КАРЬЕРЫ»:

Знакомство с проектами и корпоративной жизнью холдинга

Общение со специалистами и руководителями подразделений

Погружение во внутреннюю кухню:

инженерно-технической службы

службы продаж

отдела маркетинга

службы управления персоналом

Экскурсия в сыроварню «Афанасий»

Подарки всем участникам

В стенах холдинга «Афанасий» из вчерашних студентов выросло много высококлассных специалистов и топ-менеджеров. А самое главное, дружная команда холдинга - это теплая атмосфера сплоченного коллектива, возможность отдыха на собственных туристических базах, забота о здоровье сотрудников и в целом работа, на которую хочется идти!

Зарегистрироваться на «Дни карьеры» можно по телефонам: 8 (903) 802-92-53 (Евгения), 8 (910) 535-45-77 (Наталья).

Регистрация также доступна по ссылке

Сайт www.afanasy.ru