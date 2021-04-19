Глава Заксобрания Тверской области провёл рабочую встречу с Уполномоченным по правам человека в регионе

На встрече в областном парламенте. Фото: ЗСТО

Как отметил, открывая встречу, Сергей Голубев, рабочие встречи руководства Законодательного Собрания с Уполномоченным по правам человека в Тверской области уже давно стали традиционными.

- Напомню, что на пленарном заседании 25 марта был представлен ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Тверской области, посвященный итогам деятельности за прошлый год. Депутатский корпус единогласно его одобрил. Кстати, тогда же прозвучали рекомендации с обеих сторон: как Уполномоченного областному парламенту (по вопросам изменения федерального и регионального законодательства), так и депутатского корпуса Уполномоченному. Поэтому в рамках сегодняшней встречи мы решили еще раз «сверить часы», обсудив прозвучавшие в докладе рекомендации областному парламенту, в том числе как органу, который имеет право законодательной инициативы на федеральном уровне, - подчеркнул Сергей Голубев.

Спикер областного парламента также пояснил, что в настоящее время при содействии Уполномоченного по правам человека постоянный комитет по государственному устройству и местному самоуправлению готовит новую редакцию регионального закона «Об Уполномоченном по правам человека в Тверской области и Уполномоченном по правам ребенка в Тверской области». Это связано с изменениями федерального законодательства. Уже в рамках весенней сессии данный законопроект планируется к рассмотрению.

Надежда Егорова, в свою очередь, проинформировала председателя областного парламента о том, над какими вопросами работает аппарат Уполномоченного в текущем году.

- В частности, мы бы хотели еще раз вернуться к вопросу о компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт отдельным категориям граждан - в первую очередь, тем, кому 80 и более лет, поскольку не все получают эту льготу, - сказала Надежда Егорова.

Сергей Голубев отметил, что он уже дал поручение профильному комитету проработать данный вопрос, а также изучить опыт других регионов.

- Важная тема, на которой я бы хотела остановиться подробнее, касается финансовой грамотности жителей области. Совместно с Центром развития молодежных волонтерских программ ТвГУ мы реализуем проект «Волонтеры финансового просвещения: помощь старшему поколению». Цель проекта - на конкретных примерах научить пожилых людей практическим навыкам решения финансовых вопросов, оплаты налогов и коммунальных услуг, мобильной связи, совершения онлайн-покупок, защиты от мошенничества и т.п. Мы предложили использовать потенциал помощников Уполномоченного по правам человека в районах и вместе подобрали 20 человек, 17 из которых уже прошли обучение и получили аккредитацию как волонтеры финансового просвещения. В апреле им вручили сертификаты. Обучение волонтеров финансового просвещения - один из этапов реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в России на 2017-2023 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ. Думаю, что этот потенциал можно успешно использовать в районах области, - рассказала Надежда Егорова.

По её мнению, волонтеры финансового просвещения могут взаимодействовать и с депутатами областного парламента, к которым часто обращаются избиратели по самым разным вопросам.

Еще один проект, который аппарат Уполномоченного готовит к заседанию Экспертного совета, посвящен соблюдению прав инвалидов на доступность жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах. Как отметила Надежда Егорова, если доступность общественных мест и общественных зданий обеспечивается, то вопрос с многоквартирными домами пока находится в зачаточном состоянии.

- Мы планируем начать с проведения социологического опроса среди жителей муниципальных образований, дать экспертную оценку ситуации, вынести рекомендации профильным ведомствам. Приглашаем к сотрудничеству депутатов – членов комитета по социальной политике, - предложила Надежда Егорова.

По-прежнему остается на контроле Уполномоченного и вопрос обеспечения лекарственными препаратами льготных категорий граждан, а таких обращений среди тех, которые затрагивают вопросы здравоохранения, порядка 50%.

В рамках встречи стороны также обсудили предложения Уполномоченного по правам человека, касающиеся внесения изменений в федеральное законодательство по вопросам получения пенсий детьми по потере кормильца.

Завершая встречу, Сергей Голубев подчеркнул, что соблюдение прав человека на территории Тверской области – общая задача и депутатский корпус в этом вопросе всегда находится в тесном контакте с региональным Уполномоченным по правам человека.

- Сама проблематика защиты прав человека предполагает серьезное взаимодействие Законодательного Собрания и института Уполномоченного по правам человека. Отмечу также, что Уполномоченный постоянно участвует в заседаниях комитетов, рабочих групп, круглых столов областного парламента по всем вопросам, касающимся его профильной деятельности. Уверен, что наше плодотворное сотрудничество будет продолжено, - резюмировал Сергей Голубев.