Под крылом журавлей: стартовала международная поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт»

На открытии вахты во Ржеве. Фото: ЗСТО

В минувшее воскресенье, 18 апреля, у парящего в небесах уникального и знаменитого на всю Россию Ржевского солдата было многолюдно, трепетали на ветру флаги, алели гвоздили - здесь был дан старт шестой Международной военно-исторической экспедиции «Ржев. Калининский фронт».

В ее работе планируют принять участие порядка 700 человек из России из 53 региона страны, СНГ и стран зарубежья - Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Прибалтики, Германии. Приветствие организаторам и участникам направил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«С 2016 года это значимое мероприятие проходит на тверской земле. Второй раз экспедиция разместилась рядом с Ржевским мемориалом Советскому солдату – символом нашей общей памяти о героизме защитников Родины в годы Великой Отечественной войны. Уверен, что немало найденных во время экспедиции свидетельств ожесточенных кровопролитных боев под Ржевом пополнит музейную экспозицию мемориального комплекса», – говорится в приветствии главы региона.

В этом сезоне работать поисковики будут на территории поселка Есинка и деревни Толстиково Ржевского района, где были сосредоточены боевые действия Ржевской битвы – одного из самых значимых и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. С 18 по 30 апреля поисковикам предстоит обследовать места жесточайших боев 1942-1943 годов. Одним из почетных гостей торжественного открытия стала Наталья Ивановна Конева – дочь Маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза Ивана Степановича Конева. Она поделилась с журналистами воспоминаниями : -Калининской фронт – это фронт с невероятной героической историей. Когда выбирали символику Ржевского мемориала, меня спросили, что это должно быть. Я ответила, что журавли. С этим связана одна история. Моего отца позвали на премьеру песни Марка Бернеса «Журавли». Когда она прозвучала, то мой отец сказал – «Друзья мои, спасибо за эту песню и за этих журавлей. Мы, военные, которым нельзя ронять слезы, когда мы идем в бой, сейчас можем их позволить».-

В церемонии официального открытия Международной военно-исторической поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт» приняли участие заместитель председателя Законодательного Собрания Тверской области, руководитель регионального отделения РВИО Виктор Константинов и депутат областного парламента Андрей Белоцерковский.

-Здесь собрались самые неравнодушные. Работа тяжелая, трудная: в лесах, болотах, в дождь, жару или холод поисковики возвращают имена погибших и пропавших без вести из небытия. И это важнейшая и благороднейшая миссия. От имени Законодательного Собрания Тверской области поздравляю вас с началом очередной поисковой экспедиции. Огромная вам благодарность и от родственников погибших солдат, которые до сих пор надеются на возвращение своих родных с великой войны, - отметил заместитель председателя областного парламента, руководитель регионального отделения РВИО Виктор Константинов.

- Ржевский мемориал Советскому солдату - во многом заслуга именно поисковиков. И если бы не поисковое движение в Тверской области, особенно в Ржевском районе, вся правда о войне не стала бы достоянием общества. Такие стационарные лагеря, базовые лагеря поисковых экспедиций вполне можно было бы открыть и в других боевых районах области, где разворачивалась Ржевская битва, - поделился впечатлениями депутат Законодательного Собрания Тверской области Андрей Белоцерковский. Отметим, что полевой лагерь экспедиции оснащен всем необходимым для работы и отдыха. Предусмотрено питание, проживание в обустроенных армейских палатках. Устроены душевые, столовая, площадки для спортивного отдыха и обучения молодых поисковиков и другая инфраструктура. В регионе также имеются специальные хранилища, куда передаются останки поднятых бойцов.

Согласно принятым правилам, на территории экспедиции действуют все необходимые меры безопасности, которые вызваны пандемией коронавируса. Кроме возвращения из небытия погибших бойцов, важным направлением работы экспедиции станет обучение поисковому делу молодых ее участников.

Также планируется продолжить цикл экскурсий для школьников на места поиска и в полевой музей. Впереди – непростые дни поиска, а по окончании полевого сезона начнется серьезная работа в архивах.

На открытии вахты. Торжественное построение. Фото: ЗСТО

СПРАВКА «КП»

Впервые экспедиция «Калининский фронт» прошла в 2016 году. Она организована Российским военно-историческим обществом (РВИО) совместно с Правительством Тверской области при поддержке министерства обороны РФ, МЧС, «Поискового движения России», Росгвардии и «Союза поисковых отрядов России».

За 5 лет на месте Ржевской битвы были найдены и с почестями захоронены на мемориальном кладбище Ржева 2069 бойцов и командиров Красной Армии, найдено 193 медальона, установлены имена 107 защитников Отечества, считавшихся пропавшими без вести. Удалось найти родственников 25 красноармейцев, погибших на ржевской земле.

Были подняты фрагменты двух самолетов времен Великой Отечественной войны – ЯК-1 и МИГ-3, по номерным деталям самолетов установлены имена погибших летчиков.