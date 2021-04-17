Погода на 17 апреля 2021 в Твери: ветер испортит все

17 апреля 2021 в Твери будет тепло. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

По прогнозам синоптиков, субботу, 17 апреля, на территории Тверской области будет облачно, тепло и ветрено.

Согласно прогнозам синоптиков, 17 апреля, дожди и прочие осадки не ожидаются. Температура воздуха днем будет в диапазоне +12…+17 градусов, ночью – +2…+7 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 8-13 м/с, что давольно ощутимо.

Атмосферное давление – 755 мм рт ст. Влажность воздуха – 50%.

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