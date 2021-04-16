В Твери скончался ветеран государственной службы Владимир Туркин

Владимир Туркин. Фото: ЗСТО

Владимир Туркин более 50 лет отдал работе в государственных учреждениях, партийных и советских органах власти. В некрологе, распространённом пресс-службой областного парламента, в частности, говорится:

«Высочайший управленческий профессионализм Владимира Александровича, его искреннее внимание к решению проблем земляков в полной мере проявились во время его работы в должностях заведующего отделом Калининского горкома КПСС, заместителя председателя Калининского горисполкома, инспектора областного комитета народного контроля, заведующего секретариатом главы администрации Тверской области.

С 1998 по 2016 год, в течение четырех созывов областного парламента он занимал должность помощника сенатора – представителя от Законодательного Собрания Тверской области в Совете Федерации, внес большой вклад в укрепление взаимодействия между органами законодательной власти.

За трудовые заслуги Владимир Турнкин был удостоен Ордена «Знак Почета», Почетного знака губернатора «Крест святого Михаила Тверского», нагрудного знака губернатора «За заслуги в развитии Тверской области» других наград.

Владимиру Александровичу были присущи качества, которые ценили все, кто его знал - принципиальность, надежность и уважение к людям.

Светлая память о Владимире Александровиче Туркине - мудром наставнике, замечательном человеке - навсегда сохранится в наших сердцах».