Погода на 16 апреля 2021 в Твери: солнечно и ветрено

Синоптики рассказали о погоде в Твери 16 апреля 2021. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

По прогнозам синоптиков, конец рабочей недели, пятница 16 апреля, порадует горожан солнечной погодой. Солнце лишь иногда будет скрываться за облаками в течение дня. Впрочем, будет довольно сильный ветер - что неприятно.

Температура воздуха днем поднимется до +12…+17 градусов, ночью – +2…+7 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 7-12 м/с.

Атмосферное давление – 754 мм рт ст. Влажность воздуха – 50%.

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