Коронавирус в Твери, последние новости на 16 апреля 2021: нападение на анастезиолога в Торопце и поддельные больничные в Лихославле

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки.
Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 16 апреля 2021 года.
Всего с начала пандемии в регионе выявили 38 786 случаев заражения COVID-19 (+88 за сутки).
Выздоровели 36 830 человек (+93 за последние сутки).
Изолированы 1162 больных (-12).
Умерли 794 человек (+7 за сутки).
Графика: Яндекс
Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12482 заболевших (+41 случаев за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:
Конаковский район – 2706 (+3),
Вышневолоцкий городской округ – 2126 (0),
Ржев – 2148 (+5),
Калининский район – 1608 (+1),
Торжок – 1585 (0),
Кимры – 1538 (0),
Бологовский район – 1013 (0).
В Тверской области прививку от коронавируса сделали 94 477 человек – это 82,8% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день вакцинировался 1631 человек. В федеральный регистр внесена информация о 88 578 вакцинированных гражданах. .
В Тверском регионе развернуто 38 стационарных прививочных пунктов. Также действуют выездные бригады.
Пьяный мужчина напал в больнице на врача-анестезиолога торопецкой ЦРБ. Вечером 12 апреля в больницу доставили мужчину пострадавшего в драке. Осмотрев пациента, фельдшер сообщил, что ему нужна хирургическая помощь, и вызвал анестезиолога.
Но пациент от помощи отказался и сбежал из больницы, а его товарищ накинулся на врача. Мужчина был пьян и нескольк раз ударил пострадавшего по лицу.
В результате нападения травмы получил 72-летний врач-анестезиолог Венедикт Семенович Лукин. Потерпевший обратился в полицию.
Как сообщили ТИА в пресс-службе УМВД России по Тверской области, по факту случившегося проводится проверка. Нападавший установлен. Это 40-летний местный житель, фигурант уже сознался в содеянном.
В Тверской области заблокировали сайты по продаже больничных листов.
Интернет-сайты по продаже больничных листов без посещения врача обнаружила прокуратура Лихославльского района.
В целях предупреждения нарушения прав и законных интересов граждан, прокурор обратился в районный суд с административным исковым заявлением о признании информации запрещенной к распространению.
Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Деятельность сайтов прекращена.
Графика: ПТО
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