Коронавирус в Твери, последние новости на 16 апреля 2021: нападение на анастезиолога в Торопце и поддельные больничные в Лихославле

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки.

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 16 апреля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 38 786 случаев заражения COVID-19 (+88 за сутки).

Выздоровели 36 830 человек (+93 за последние сутки).

Изолированы 1162 больных (-12).

Умерли 794 человек (+7 за сутки).

Графика: Яндекс

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12482 заболевших (+41 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2706 (+3),

Вышневолоцкий городской округ – 2126 (0),

Ржев – 2148 (+5),

Калининский район – 1608 (+1),

Торжок – 1585 (0),

Кимры – 1538 (0),

Бологовский район – 1013 (0).

В Тверской области прививку от коронавируса сделали 94 477 человек – это 82,8% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день вакцинировался 1631 человек. В федеральный регистр внесена информация о 88 578 вакцинированных гражданах. .

В Тверском регионе развернуто 38 стационарных прививочных пунктов. Также действуют выездные бригады.

Пьяный мужчина напал в больнице на врача-анестезиолога торопецкой ЦРБ. Вечером 12 апреля в больницу доставили мужчину пострадавшего в драке. Осмотрев пациента, фельдшер сообщил, что ему нужна хирургическая помощь, и вызвал анестезиолога.

Но пациент от помощи отказался и сбежал из больницы, а его товарищ накинулся на врача. Мужчина был пьян и нескольк раз ударил пострадавшего по лицу.

В результате нападения травмы получил 72-летний врач-анестезиолог Венедикт Семенович Лукин. Потерпевший обратился в полицию.

Как сообщили ТИА в пресс-службе УМВД России по Тверской области, по факту случившегося проводится проверка. Нападавший установлен. Это 40-летний местный житель, фигурант уже сознался в содеянном.

В Тверской области заблокировали сайты по продаже больничных листов.

Интернет-сайты по продаже больничных листов без посещения врача обнаружила прокуратура Лихославльского района.

В целях предупреждения нарушения прав и законных интересов граждан, прокурор обратился в районный суд с административным исковым заявлением о признании информации запрещенной к распространению.

Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Деятельность сайтов прекращена.

Графика: ПТО

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