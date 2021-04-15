Погода на 15 апреля 2021 в Твери: и снова дожди

Синоптики рассказали о погоде в Твери на 15 апреля 2021. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

По прогнозам синоптиков, 15 апреля на территории региона погода будет переменчивой. Солнышко, радовавшее тверичан последние дни, скроют облака.

Температура днем - + 10 ...+15 градусов. Местами возможен дождь. Особенно во второй половине дня. Ветер северо-восточный будет дуть со скоростью 7-12 м/с.

Атмосферное давление составит около 750 мм рт ст. Влажность воздуха - 60%.

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