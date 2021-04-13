В Тверской области благоустроят 75 общественных пространств, создадут скейт-парк и трассу для роллеров

В 2021 году в Верхневолжье планируется обустроить 96 общественных территорий и дворов в 38 муниципалитетах. Фото: Александр ЖМУЛИН

Недавно мы писали, что Минстрой России опубликовал результаты Индекса качества городской среды за 2020 год. По нему в нашем регионе шесть городов получили благоприятную оценку. Это Тверь, Осташков, Старица, Кашин, Конаково и Удомля. Отметим, что большинство райцентров Верхневолжья, в целом не дотянув до этой планки по ряду индикаторов, всё же получили удовлетворительную оценку по параметру «общегородское пространство».

13 апреля на заседании областного правительства главным как раз был вопрос, как в регионе в этом году будут улучшать ситуацию с общественными территориями в городах и поселках.

А делать это будут на средства и в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Он является одной из составляющих еще более глобального нацпроекта «Жилье и городская среда».

Игорь Руденя 13 апреля провел очередное заседание областного правительства. Фото: ПТО

Как сразу сообщил губернатор Игорь Руденя, в 2021 году в Верхневолжье планируется обустроить 96 общественных территорий и дворов в 38 муниципалитетах.

- Для нашего региона создание современных парков и набережных, площадей и скверов, обустройство дворов многоквартирных домов являются важным вкладом в повышение качества жизни в наших городах, в создание условий для демографического развития территорий, - расставил точки над i глава региона.

Итак, если быть более точными, в регионе в этом году запланировано благоустройство 21 двора и 75 скверов, парков, площадей, набережных, игровых площадок и т.д.

На это направляется 658 млн рублей. Больше половины - это федеральные средства, заложенные в нацпроекте.

Как доложено губернатору, на сегодня проведены торги и заключены все контракты с подрядчиками на обустройство дворов в муниципалитетах. По общественным территориям - еще не полностью. Здесь контракты есть на 92% случаев.

По одному из проектов в Твери запланировано благоустройство парка «Текстильщик». Игорь Руденя поручил проработать вопрос о создании там также лыжероллерной трассы. Таким образом губернатор откликнулся на пожелания тренирующихся там спортсменов и простых граждан.

В Тверской области в 2021 году также будет реализовано пять проектов - победителей Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды. Согласно его итогам, Торопец, Осташков и Калязин получили по 50 млн рублей, а Нелидово и Бежецк - по 70 млн.

Речь идет о реновации улицы Советской и Базарной площади в Торопце, благоустройстве набережной озера Селигер в Осташкове, преображении набережной реки Волги и спуска к колокольне Николаевского собора в Калязине.

В Нелидово благоустроят пространство от площади Жукова до площади Ленина (там предусмотрено создание скейт-парка, детских горок, павильонов и других объектов). В Бежецке запланированы масштабные работы по улучшению горсада.

Часть из задуманного для реализации в Нелидово - в проекте. Графика: ПТО/коллаж

- Все работы здесь должны вестись с учетом исторических и архитектурных особенностей территорий, - подчеркнул Игорь Руденя.

Приглашенный на заседание как эксперт руководитель Центра развития экономики малых городов Тверской области Павел Парамонов отметил, что важно привлекать для реализации проектов компетентные команды.

- Жители Верхневолжья в первую очередь должны видеть современные стандарты комфортной среды, - добавил эксперт.

Трудно с ним не согласиться.

На участие в федеральном конкурсе проектов в 2022 году от Верхневолжья заявлены Ржев, Кувшиново, Торжок, Кашин, Кимры, Вышний Волочек и Удомля.

Причем местные жители (как и в других регионах) сами смогут выбрать из представленных от них 49 проектов. Для этого с 26 по 30 апреля в Тверской области, как и в других субъектах РФ, будет организовано рейтинговое голосование на платформе za.gorodsreda.r