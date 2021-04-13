Часы с боем, витражи и шпиль с изюминкой: Такой будет калязинская затопленная колокольня после реставрации

Знаменитая калязинская колокольня, как маяк, одиноко возвышается над гладью воды. К ней спешат туристы и ею гордятся местные жители. Фото: Виктория ТУШКОВА

В мае 2021 года в Калязине Тверской области должна начаться реставрация колокольни Николаевского собора. На сайте госзакупок опубликована информация о поиске подрядчика, который должен будет сделать все ремонтно-реставрационные работы. Из областного бюджета на восстановление колокольни готовы потратить 104 млн 428 тыс. 709 рублей 54 копейки - такова максимальная цена контракта.

Калязинское чудо света

Колокольня Никольского собора - объект культурного наследия федерального значения и наше местное чудо света. Её постройка датируется 1801 годом. Раньше колокольня, возвышающаяся из воды в северной части Калязина, входила в комплекс ныне не сохранившегося Николаевского собора. Но при создании Угличского водохранилища в конце 30-х годов прошлого века эту часть города затопило водами Волги. Собор разобрали, а колокольню оставили – как маяк. Сегодня она одиноко возвышается над водными просторами в 250 метрах от берега.

Колокольня затоплена в конце 30-х годов прошлого века. Фото: Виктория ТУШКОВА

Пятиярусная колокольня выстроена в стиле классицизма из кирпича с белокаменными деталями. Увенчана главой со шпилем с вызолоченным шаром и крестом (эту конструкцию иногда считают шестым ярусом). На колокольне сохранились два колокола из двенадцати существовавших ранее.

Колокольня известна далеко за пределами нашего региона. Калязинское чудо - звонница, вырастающая прямо из воды. Ежегодно поглазеть на колокольню привозят туристов на больших белоснежных пароходах. С берега путешественников возят к ней на лодках предприимчивые местные жители.

К Никольской колокольне ежегодно ходят большие туристические пароходы. Фото: Виктория ТУШКОВА

Последний раз колокольню реставрировали в 1963-64 годах. Ходили разговоры, что в итоге калязинская колокольня будет снесена: она всё размокала и кренилась. Но в 1985-86 годах основание колокольни укрепили, и сейчас она фактически стоит на искусственном островке. В него утоплена примерно треть нижнего яруса колокольни.

Стоит ли говорить, что немало волжской воды утекло с тех пор и уникальная колокольня продолжает ветшать и разрушаться. Даже венчающий её шпиль угрюмо покосился.

Разрушающееся наследие

В 2020 году специалисты компании «СК-Лазурит» произвели инженерно-геодезические изыскания и масштабное обследование колокольни Никольского собора. Отталкиваясь от полученных ими данных и рекомендаций, и будут проводить реставрацию.

Специалисты пришли к закономерным выводам: состояние объекта культурного наследия далеко от удовлетворительного. Штукатурка снаружи и внутри обвалилась, кирпичная кладка и перекрытия, в том числе деревянные, напитаны водой: она ползёт по колокольне благодаря так называемому капиллярному подсосу - подъёму жидкости в пористом материале. Конструкции поражены водорослями и коррозией.

Время и стихия изрядно потрепали калязинскую колокольню за долгие годы. Фото: zakupki.gov.ru/проектная документация конкурса № 0836200001821000032

Фундамент ослаблен долгим нахождением в воде. Несущие стены тоже сильно обветшали: разрушены штукатурный слой и внутренняя отделка, да ещё время и погода местами совсем уничтожили раствор, сцепляющий историческую кирпичную кладку.

Кроме того, ещё в 1950-х годах приборами было зафиксировано отклонение колокольни от вертикали на север на 241 мм. Обратно конструкция, естественно, не выпрямилась.

Технологичная штукатурка и часы

Проектом предусмотрены восстановление и усиление кирпичных стен и арок колокольни, кровли, реставрация фундамента и фасадов с восстановлением утраченных элементов, ремонт балок для колоколов. Промокшую цементную штукатурку снимут и покроют стены специальным сложным раствором с покраской, обеспечивающей паропроницаемость и имеющей водоотталкивающие свойства.

Белокаменные элементы отделки отреставрируют, утраченные - восстановят, воссоздадут лестницы. Перекрытия между ярусами колокольни построят заново на прежних местах. В шатре пятого яруса колокольни будет обустроен смотровой люк.

Специалисты подчёркивают: при реставрации фасадов и интерьера колокольни необходимо сохранить имеющиеся подлинные фрагменты.

В арочных проёмах второго и третьего ярусов установят витражи - не только для красоты, но и для защиты туристов от ветра и осадков. Специалисты, разрабатывавшие план реставрации, уверены, что витражные конструкции в этих ярусах вполне обусловлены историческим стилем.

На колокольне смонтируют электрику и водостоки, молниезащиту, системы видеонаблюдения и архитектурного освещения.

Освещение колокольни. Фото: zakupki.gov.ru/проектная документация конкурса № 0836200001821000032

Ещё один интересный момент – в предварительных рекомендациях проектировщики упоминали возможность оборудования на колокольне больших часов с боем.

Шпиль как изюминка

Что до покосившегося шпиля, то он останется изюминкой: выправить крен конструкций можно, только демонтировав стропильную систему, считают проектировщики. И, поскольку крен шпиля не влияет на его надёжность и устойчивость, специалисты посчитали нецелесообразным исправлять этот недостаток, к которому уже привык глаз.

Вот так накренился шпиль колокольни. Фото: zakupki.gov.ru/проектная документация конкурса № 0836200001821000032

Причал и лавочки

Береговую линию искусственного островка, удерживающего колокольню, проектом предусмотрено выровнять и укрепить.

По периметру островка установят лавочки с урнами. На южной стороне обустроят причал из гранитных плит для лодок и небольших катеров. Причал огородят цепями в два ряда, которые прикрепят к чугунным столбам. Существующий западный причал ликвидировать не будут, там можно будет высаживаться с малых яхт.

Контракт

Заявки от потенциальных подрядчиков на сайте госзакупок будут принимать до 4 мая. Рассмотрят заявки первой и второй очередей 12 мая. Работы по условиям контракта должны начаться в мае, а завершиться в сентябре 2021 года.