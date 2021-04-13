Струя Лазури: Орнитологи взволнованы, но Минприроды Тверской области уверяет, что расчистка реки птицам не угрожает

Орнитологи переживают, что работы по благоустройству берегов Лазури в Твери помешают гнездоваться птицам. Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Твери профессиональные учёные-орнитологи и орнитологи-любители забили тревогу. В одном из профессиональных сообществ в социальных сетях, где наблюдатели за птицами и исследователи делятся фотографиями пернатых, появилась информация, что благоустройство на реке Лазури в областном центре навредит колонии птиц, которая там обитает.

Сейчас работники со спецтехникой расчищают русло реки. Что, по мнению неравнодушных тверичан, может уничтожить околоводную растительность. Как следствие, помешает озёрным чайкам, которые вьют гнёзда в этих местах, вывести потомство.

Секретарь Тверского отделения Русского общества сохранения и изучения птиц Вадим Черкасов уже много лет наблюдает за этой колонией обитателей авифауны (орнитофауны), изучая их повадки. Всего там насчитывается около 800 особей.

– Это уникальная колония, потому что там гнездятся чайки, которые окольцованы в Западной Европе. По кольцам мы передаём данные в зарубежные центры кольцевания, они нам дают информацию, где и когда чайка была окольцована. Это необходимо для изучения путей миграции птиц, их возраста и т.д. Уникальность ещё и в том, что в других колониях в Тверской области такого количества возврата колец мы не находим, то есть птицы постоянно возвращаются в одно и то же место, – констатировал Вадим Черкасов.

На зиму чайки улетают на Балтику и Северное море. В Германию, Польшу, Голландию, Швецию, Норвегию и т.д. Кроме того, на берегах Лазури обитает дроздовидная камышовка. Этот вид занесён в региональную Красную книгу, и в центре Твери гнездится три пары птиц.

– Мы забили тревогу, потому что работы начались именно в период гнездования. Многие птицы уже построили гнёзда, некоторые начинают строить, – подчеркнул Вадим Черкасов.

Орнитолог-любитель Вадим Черкасов переживает за колонию чаек, которая гнездится по берегам Лазури. Фото: Вадим Черкасов.

Вадим Андреевич, который уже долгие годы занимается любительской орнитологией, рассказывает, что в Москве, например, если колонии разрушают, то их потом шаг за шагом стараются восстановить. А на это непростое дело уходят годы. Приходится устанавливать макеты птиц или включать запись птичьего голоса, чтобы пернатые задержались в конкретной местности.

С наблюдениями Вадима Черкасова согласны и на кафедре зоологии и физиологии ТвГУ. Нам подтвердили, что сейчас у птиц идёт процесс гнездостроения. Орнитологи уже направили письмо в Общественную палату Тверской области.

В Министерстве природных ресурсов и экологии Тверской области, однако, заверили, что расчистка реки Лазурь не помешает размножению озёрной чайки. Проект работ согласован. Акваторию реки расчистят от автомобильного моста у Смоленского переулка до бывшего троллейбусного парка.

– После проведения этих работ планируется улучшить экологическое состояние водного объекта за счёт ликвидации природного загрязнения водотока, вызванного зарастанием и заилением, – указано в официальном ответе областного Минприроды.

Специалисты ведомства также уверены, что у птиц ещё есть время на то, чтобы отложить яйца. Перед началом работ Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области консультировалось с орнитологами.

– По информации специалистов, исторически гнездование озёрной чайки в Тверской области отмечается в конце апреля – начале мая. Гнёзда могут устраиваться раньше, но первая кладка осуществляется не раньше начала мая. В связи с этим повреждение гнёзд и гнездовых территорий в более ранние сроки стимулирует птиц к поиску новых мест для гнездования, – пишут в ответе чиновники Министерства природных ресурсов Тверского региона.

В Твери чистят русло реки Лазурь и берега. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Чёткие сроки работ не обозначены, но указывают, что «в данном случае имеется достаточно времени для устройства гнёзд и осуществления успешной кладки».