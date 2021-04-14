Коронавирус в Твери, последние новости на 14 апреля 2021: привиться от COVID-19 можно на дому и по пути в магазин

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется раз в сутки.

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 14 апреля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 38 611 случаев заражения COVID-19 (+89 за сутки).

Выздоровели 36 645 человек (+95 за последние сутки).

Изолированы 1184 больных (-12).

Умерли 782 человека (+2 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12404 заболевших (+32 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2698 (+4),

Вышневолоцкий городской округ – 2123 (+1),

Ржев – 2132 (+12),

Калининский район – 1600 (+5),

Торжок – 1584 (0),

Кимры – 1532 (+4),

Бологовский район – 1012 (+2).

Графика: Яндекс

В Тверскую область поступила очередная партия вакцины от COVID-19 – 3000 доз. Всего на данный момент в Верхневолжье прививку сделали 91 239 человек – это 79,9% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 12 апреля, вакцинировались 1 445 человек. В федеральный регистр внесена информация о 85 484 вакцинированных гражданах.

В Тверском регионе развернуто 38 стационарных прививочных пунктов. Также действуют выездные бригады.

13 апреля губернатор Игорь Руденя поручил областным чиновникам проработать вопрос организации вакцинации маломобильных граждан и пенсионеров на дому. Глава региона сделал это на заседании оперштаба.

Игорь Руденя отметил, что пожилые люди и инвалиды не всегда могут сами добраться до пункта вакцинации или поликлиники. В связи с этим необходимо рассмотреть возможность выездов медиков домой к таким людям.

Записаться на вакцинацию можно по единому номеру «122», через МФЦ, личный кабинет на сайте госуслуг, региональный медпортал www.medregtver.ru, а также по телефонным номерам прививочных пунктов.

В областной столице открылся еще один прививочный пункт, где жители могут вакцинироваться от коронавирусной инфекции ежедневно с 13:00 до 19:00. Пункт работает на втором этаже в ТЦ «Рубин».

Ранее региональные власти анонсировали открытие двенадцати дополнительных прививочных кабинетов в Тверской области.

В ТЦ «Рубин» прививки ставят медики ОКБ. Записываться на вакцинацию в новом пункте не нужно. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. На днях такой же пункт вакцинации должен заработать на персом этаже гипермаркета «Глобус».

Графика: ПТО

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