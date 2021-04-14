Коронавирус в Твери, последние новости на 14 апреля 2021: привиться от COVID-19 можно на дому и по пути в магазин

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется раз в сутки.
Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 14 апреля 2021 года.
Всего с начала пандемии в регионе выявили 38 611 случаев заражения COVID-19 (+89 за сутки).
Выздоровели 36 645 человек (+95 за последние сутки).
Изолированы 1184 больных (-12).
Умерли 782 человека (+2 за сутки).
Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12404 заболевших (+32 случаев за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:
Конаковский район – 2698 (+4),
Вышневолоцкий городской округ – 2123 (+1),
Ржев – 2132 (+12),
Калининский район – 1600 (+5),
Торжок – 1584 (0),
Кимры – 1532 (+4),
Бологовский район – 1012 (+2).
Графика: Яндекс
В Тверскую область поступила очередная партия вакцины от COVID-19 – 3000 доз. Всего на данный момент в Верхневолжье прививку сделали 91 239 человек – это 79,9% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 12 апреля, вакцинировались 1 445 человек. В федеральный регистр внесена информация о 85 484 вакцинированных гражданах.
В Тверском регионе развернуто 38 стационарных прививочных пунктов. Также действуют выездные бригады.
13 апреля губернатор Игорь Руденя поручил областным чиновникам проработать вопрос организации вакцинации маломобильных граждан и пенсионеров на дому. Глава региона сделал это на заседании оперштаба.
Игорь Руденя отметил, что пожилые люди и инвалиды не всегда могут сами добраться до пункта вакцинации или поликлиники. В связи с этим необходимо рассмотреть возможность выездов медиков домой к таким людям.
Записаться на вакцинацию можно по единому номеру «122», через МФЦ, личный кабинет на сайте госуслуг, региональный медпортал www.medregtver.ru, а также по телефонным номерам прививочных пунктов.
В областной столице открылся еще один прививочный пункт, где жители могут вакцинироваться от коронавирусной инфекции ежедневно с 13:00 до 19:00. Пункт работает на втором этаже в ТЦ «Рубин».
Ранее региональные власти анонсировали открытие двенадцати дополнительных прививочных кабинетов в Тверской области.
В ТЦ «Рубин» прививки ставят медики ОКБ. Записываться на вакцинацию в новом пункте не нужно. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. На днях такой же пункт вакцинации должен заработать на персом этаже гипермаркета «Глобус».
Графика: ПТО
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