Погода на Пасху 2021 в Твери: будет ли тепло и почему лето, согласно приметам, будет прохладным

Синоптики спрогнозировали, какой будет погода на Пасху в Твери 2 мая 2021. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Пасху в этом году православные верующие будут отмечать 2 мая. По прогнозам синоптиков, 2 мая 2021 на территории региона погода будет умеренно тёплой для последнего весеннего месяца.

Облачно с прояснениями, возможен дождь. Днём - до +12, ночью - до +5. Ветер северо-западный 5 м/сек. Давление 748 мм рт ст.

НА ЗАМЕТКУ

ПРИМЕТЫ ПОГОДЫ НА ПАСХУ

ДОЖДЬ

Если идет дождь, то и вся весна будет дождливая.

Если небо хмурится, но дождь так и не прошел, - лето будет прохладным.

Если идет не просто дождь, а ливень, то все лето будут хорошо расти травы, поэтому особое внимание нужно уделить борьбе с сорняками.

ГРОЗА

Если в пасхальный день (или в день перед ним) небо сотрясают раскаты грома и рассекают полоски молний, ждите позднюю и теплую осень.

Если грозы всю неделю до Пасхи не было, осень будет обычной - прохладной и дождливой.

СНЕГ

Если к пасхальному дню весь снег растает, урожай будет обильным.

Если в Великое воскресенье снег, наоборот, пойдет, значит год будет не только урожайным, но еще и успешным для разного рода свершений.

Если на Пасху ударит морозец - ждите теплого и длинного лета.

Если следующий после Светлого воскресенья день тоже будет морозным, лето будет солнечным и сухим.

ОБЛАЧНО

Если ночь перед Великим воскресеньем ясная, такая, что звезды видно, грядут заморозки.

Если ясная погода стоит во вторник после Пасхи, лето будет дождливым, а урожай - богатым.

Облака застилают небо на Светлое воскресенье - ждите прохладного лета.

Пасхальный день ясный и солнечный - к теплому лету и хорошему урожаю.