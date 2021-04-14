Погода на Пасху 2021 в Твери: будет ли тепло и почему лето, согласно приметам, будет прохладным

Синоптики спрогнозировали, какой будет погода на Пасху в Твери 2 мая 2021.
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Пасху в этом году православные верующие будут отмечать 2 мая. По прогнозам синоптиков, 2 мая 2021 на территории региона погода будет умеренно тёплой для последнего весеннего месяца.
Облачно с прояснениями, возможен дождь. Днём - до +12, ночью - до +5. Ветер северо-западный 5 м/сек. Давление 748 мм рт ст.
НА ЗАМЕТКУ
ПРИМЕТЫ ПОГОДЫ НА ПАСХУ
ДОЖДЬ
Если идет дождь, то и вся весна будет дождливая.
Если небо хмурится, но дождь так и не прошел, - лето будет прохладным.
Если идет не просто дождь, а ливень, то все лето будут хорошо расти травы, поэтому особое внимание нужно уделить борьбе с сорняками.
ГРОЗА
Если в пасхальный день (или в день перед ним) небо сотрясают раскаты грома и рассекают полоски молний, ждите позднюю и теплую осень.
Если грозы всю неделю до Пасхи не было, осень будет обычной - прохладной и дождливой.
СНЕГ
Если к пасхальному дню весь снег растает, урожай будет обильным.
Если в Великое воскресенье снег, наоборот, пойдет, значит год будет не только урожайным, но еще и успешным для разного рода свершений.
Если на Пасху ударит морозец - ждите теплого и длинного лета.
Если следующий после Светлого воскресенья день тоже будет морозным, лето будет солнечным и сухим.
ОБЛАЧНО
Если ночь перед Великим воскресеньем ясная, такая, что звезды видно, грядут заморозки.
Если ясная погода стоит во вторник после Пасхи, лето будет дождливым, а урожай - богатым.
Облака застилают небо на Светлое воскресенье - ждите прохладного лета.
Пасхальный день ясный и солнечный - к теплому лету и хорошему урожаю.