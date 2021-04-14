Погода на 14 апреля 2021 в Твери: ждать ли жары

Рассказываем о погоде в Твери на 14 апреля 2021. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

По прогнозам синоптиков, 14 апреля на территории региона погода будет отличной - очень тёплой, как в мае.

Днём до +17 градусов, ночью - не ниже +11 градусов. Даже легкая переменчивая облачность не сможет омрачить прекрасного весеннего настроения, а небольшой дождик будет только в радость.

Ветер будет дуть с юга со скоростью 4-8 метров в секунду. Атмосферное давление в норме – 751 мм рт ст. Влажность воздуха – 60-70%.

Одевайтесь по погоде, носите маски и будьте здоровы.